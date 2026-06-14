Teherán analiza el poder de la imagen en la guerra y el fotoperiodismo

En Teherán se celebró una mesa redonda con fotógrafos y expertos en medios sobre el papel de la imagen en conflictos actuales, destacando la guerra contra Irán de EE.UU. e Israel.

La capital iraní acoge una cita dedicada a la fuerza de la imagen en tiempos de guerra. Bajo el título “Narrar desde ambos lados de la imagen; más allá de las fronteras”, fotógrafos iraníes e internacionales se reúnen para analizar cómo la cámara puede documentar no solo el momento del impacto, sino también las consecuencias humanas que dejan los conflictos.

Los fotógrafos compartieron sus capturas sobre la tercera guerra impuesta estadounidense-israelí contra Irán, poniendo de manifiesto la responsabilidad del fotoperiodismo para contar historias que los grandes medios, muchas veces, pasan por alto.

Eventos como este demuestran que la resistencia también se ejerce con una cámara. Porque la guerra es el silencio de una madre que perdió su hogar sin empuñar un arma. Mientras Occidente vende armamentos, desde Irán se alza la verdad: Cada civil afectado es una página de esta historia que merece ser contada.

Samaneh Kachui, Teherán

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