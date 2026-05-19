Pakistán ve improbable reanudación de guerra contra Irán por rechazo global

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, afirmó que una nueva guerra de EE.UU. e Israel contra Irán es improbable por el rechazo global.

“Las guerras se libran cuando la opinión pública las respalda. Cuando no las apoya, las guerras no se libran”, afirmó el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, al considerar improbable una reanudación de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán debido al rechazo internacional y a la falta de apoyo popular dentro de Estados Unidos.

En una entrevista concedida el lunes al programa Capital Talk de Geo News, Asif sostuvo que Israel desea que el conflicto vuelva a estallar y que Washington combata en su nombre, aunque expresó sus dudas sobre un nuevo escenario bélico. “Israel quiere que esta guerra se reanude y que Estados Unidos luche de su lado, pero mi intuición me dice que esta guerra no volverá a ocurrir”, declaró.

El titular de Defensa de Pakistán señaló además que los países vecinos de Irán en el Golfo Pérsico tampoco respaldan una agresión contra la República Islámica, y destacó los históricos vínculos culturales y lingüísticos entre Islamabad y Teherán.

Asif agradeció asimismo la confianza de Irán en los esfuerzos de mediación de Pakistán entre Teherán y Washington, en medio de las tensiones regionales.

Según el titular paquistaní, el régimen de Israel ha quedado prácticamente aislado en su intención de prolongar el conflicto. “Israel, o quizás dos o tres países, quieren que la guerra continúe y que Estados Unidos pelee en su nombre”, afirmó, al subrayar que el clima internacional mayoritario se opone a una nueva guerra contra Irán.

En este sentido, agregó que las posiciones de China y Rusia son “muy claras” en rechazo a una confrontación militar contra la República Islámica.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, y en respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó al enemigo a anunciar un alto el fuego mediado por Pakistán que sigue vigente hasta el día de hoy.

Irán y Estados Unidos realizaron una ronda de negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, pero no llegaron a buen puerto debido a las exigencias maximalistas de Washington y su insistencia en posturas irrazonables.

Ante las reiteradas amenazas y la retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, las Fuerzas Armadas iraníes han destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

En una clara retirada frente a Irán, Trump anunció el lunes haber suspendido un ataque militar, presuntamente programado para hoy martes, a solicitud de varios líderes árabes.

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