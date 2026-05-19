Teherán celebra matrimonios colectivos enmarcados en campaña en defensa de Irán

Casi mil parejas contrajeron matrimonio simultáneamente en Teherán durante una gran ceremonia colectiva enmarcada en la campaña nacional “Sacrificarse la vida por Irán”.

En Teherán comenzó la ceremonia principal de uno de los matrimonios colectivos más grandes celebrados en Irán. 110 parejas pronunciaron su “sí quiero” en este primer acto, mientras que en otros puntos de la capital se llevan a cabo ceremonias simultáneas hasta completar casi mil uniones.

El evento forma parte de la campaña Sacrificio por Irán, una iniciativa que ha reunido más de 31 millones y medio de inscripciones tras la guerra impuesta israelí-estadounidense contra el país.

Los novios llegaron en vehículos militares adornados con flores. Las parejas afirman que decidieron celebrar su matrimonio en este momento para estar más unidos con el pueblo iraní.

La gran ceremonia de matrimonios colectivos es un evento que simboliza la unión entre el amor y el compromiso con la patria en un momento clave para Irán.

Nargues Fallah, Tehéran

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