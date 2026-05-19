Manifestantes en Madrid conmemoran el 78 aniversario de la Nakba

Miles de personas han marchado por las calles de Madrid para conmemorar el aniversario de la Nakba y expresar su solidaridad con el pueblo palestino.

Los manifestantes han condenado las acciones israelíes en curso en Gaza y en la Cisjordania ocupada, describiéndolas como una continuación de décadas de desplazamiento y ocupación.

Multitudes portando pancartas y banderas palestinas llenaron el centro de Madrid para conmemorar el 78º aniversario de la Nakba, la expulsión de los palestinos en 1948. Los manifestantes afirman que los palestinos siguen enfrentando hoy desplazamientos, ataques y ocupación en Gaza y Cisjordania, calificándolo como una crisis humanitaria en curso.

Los manifestantes reiteraron sus llamamientos al Gobierno español para que imponga un embargo real de armas a Israel, argumentando que el régimen ha continuado con ataques y asesinatos contra los palestinos en Gaza a pesar de la entrada en vigor de un alto el fuego en octubre del año pasado.

La manifestación también pidió el fin de las políticas de ocupación israelíes y la rendición de cuentas por sus reiteradas violaciones del derecho internacional, mientras el régimen ha ampliado sus políticas agresivas para librar conflictos en Irán y Líbano.

Los manifestantes llenan las calles de Madrid para conmemorar la Nakba, que los palestinos describen como una historia continua de desposesión, exilio y ocupación que se extiende desde 1948 hasta la actual crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania ocupada.

Alberto García Watson, España

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