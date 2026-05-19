Irán desmantela 4 células terroristas vinculadas a Israel en el sureste

La Inteligencia iraní desmanteló cuatro células takfiríes vinculadas a Israel en Sistán y Baluchistán, provincia del sureste fronteriza con Pakistán.

El Ministro de Inteligencia de Irán ha anunciado este martes por medio de un comunicado que 19 miembros de células vinculadas al Mossad fueron detectados y capturados tras una serie de operaciones complejas.

Tales grupos planeaban llevar a cabo actos de terror y sabotaje, pero fueron arrestados antes de que pudieran realizarlos, precisa la nota.

Según el comunicado, las fuerzas de inteligencia lograron recuperar una cantidad considerable de armas ligeras y semipesadas, entre ellas una ametralladora pesada DShK M1938, un lanzagranadas antitanque RPG-7 y siete granadas relacionadas, cinco fusiles de asalto Kalashnikov, seis pistolas y una gran cantidad de munición relacionada, dos prismáticos militares, un minero de criptomonedas y una señal de stop de los escondites de los terroristas.

La Inteligencia iraní ha aclarado que los detenidos no eran iraníes, sino que habían sido reclutados por grupos terroristas takfiríes con base en los países vecinos del este de Irán y habían recibido entrenamiento sobre cómo llevar a cabo atentados con bomba.

Estos individuos cruzaron la frontera con Irán y planeaban llevar a cabo actos de sabotaje, asesinar a funcionarios locales y perpetrar ataques terroristas en el sureste del país.

Las autoridades iraníes alertan que estas acciones se llevan a cabo de manera organizada y bajo la dirección de los servicios de inteligencia extranjeros, incluidos el Mossad de Israel, con el objetivo de perturbar la calma, la seguridad del país y generar caos en el interior de Irán.

Las Fuerzas Armadas de Irán han enfatizado que se mantienen en máxima alerta y están totalmente preparadas para dar una respuesta contundente y decisiva a cualquier amenaza.

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