Israel intercepta los últimos 2 barcos de Flotilla Sumud rumbo a Gaza

Israel completa la interceptación de los dos últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria rumbo a Gaza.

La embarcación ‘Andros’, de la Flotilla Global Sumud, ha sido detenida este martes cuando navegaba a unas 82 millas náuticas —aproximadamente 150 kilómetros— de Gaza, según el sistema de rastreo de la propia flotilla. Una transmisión en directo difundida por los organizadores muestra a soldados israelíes aproximándose en una lancha neumática mientras los activistas levantaban las manos antes de que la señal fuera abruptamente interrumpida.

También una última embarcación fue abordada alrededor de las 15:30 GMT, cuando una patrullera militar israelí se aproximó al velero ‘Sirus’.

La nueva acción de la marina israelí se ha producido apenas un día después de que Israel interceptara otra parte de la flotilla en aguas internacionales frente a Chipre.

🚨 SOS - Akka (Andros) Intercepted



SOS: the israeli occupation has again illegally and violently intercepted our international fleet of humanitarian vessels and abducted our volunteers as they undertake a legitimate mission to break the illegal siege on Gaza and open a… pic.twitter.com/3Bs7rSkYWW — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Los organizadores han denunciado que las operaciones israelíes se llevaron a cabo en aguas internacionales y acusaron a Tel Aviv de violar el derecho marítimo internacional. Según la coalición, al menos 61 embarcaciones han sido interceptadas desde el inicio de la misión, aunque varias continúan intentando avanzar hacia Gaza.

Por su parte, el régimen de Israel ha reiterado que no permitirá ninguna incursión marítima no autorizada hacia Gaza y defendió las intercepciones alegando razones de seguridad. Autoridades israelíes han calificado la flotilla como una “provocación política” y afirmaron que el bloqueo naval seguirá siendo aplicado para impedir el ingreso de armas al enclave.

La Flotilla Global Sumud reúne a organizaciones civiles y humanitarias de distintos países que buscan romper el bloqueo israelí sobre Gaza y llamar la atención sobre la crisis humanitaria en el territorio palestino. Los activistas aseguran que las embarcaciones transportan suministros médicos, alimentos y materiales esenciales para la población gazatí.

Con la participación de 54 embarcaciones, la flotilla zarpó el jueves desde la ciudad turca de Marmaris, en un nuevo intento por romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007.

El pasado 29 de abril, fuerzas israelíes lanzaron una operación contra varias embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales frente a la isla griega de Creta, en un incidente que involucró a 345 activistas y voluntarios procedentes de 39 países.

Tras la operación, Israel confiscó 21 embarcaciones y detuvo a unos 175 activistas a bordo, mientras otras naves lograron continuar su trayecto hacia aguas territoriales griegas, según los organizadores de la misión.

Los participantes denunciaron además haber sido víctimas de agresiones físicas, malos tratos, abusos sexuales y actos de tortura durante las operaciones de interceptación y detención llevadas a cabo por las fuerzas israelíes.

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