El profesor Iñaki Gil de San Vicente, desde San Sebastián, ha afirmado este miércoles, en una entrevista concedida a HispanTV, que Occidente utiliza el terrorismo —potenciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— para atacar a países como Irán que resisten su dominación, una estrategia que afecta principalmente a los pueblos y beneficia a las élites occidentales.
En otra parte de su análisis, ha señalado que la persecución de migrantes y minorías en Estados Unidos y Europa, si bien ha reforzado inicialmente el orden establecido, ha generado una creciente conciencia social, protestas y un progresivo desprestigio global de Occidente.
Además, ha agregado que China, con sólidos vínculos con Irán, se ha convertido en el país más admirado a nivel internacional, mientras Estados Unidos ha ido perdiendo prestigio. Al concluir, ha llamado a mantener la lucha contra la inhumanidad imperialista y a reforzar la solidaridad con los pueblos afectados.
Fuente: HispanTV Noticias
