Handala traslada datos de una unidad ultrasecreta israelí a Hezbolá

El grupo Handala ha asestado otro golpe de inteligencia a Israel, divulgando información de decenas de altos oficiales de una de las unidades más secretas del ejército israelí.

Se trata de la Unidad Egoz (Nogal), una unidad militar élite de las fuerzas especiales del ejército israelí, especializada en la guerra de guerrillas y la contrainsurgencia. Forma parte de la Brigada Golani del ejército y constituye una de las unidades más secretas del régimen.

Mediante un comunicado, el grupo cibernético Hanzala ha anunciado haber accedido y revelado la identidad completa de 60 oficiales superiores de la Unidad Egoz, especializada en operaciones de infiltración, reconocimiento, guerra de guerrillas y emboscadas en zonas montañosas y boscosas, especialmente cerca de la frontera con el Líbano, según ha informado este lunes Al-Ahed News.

Hanzala también ha declarado haber obtenido las coordenadas exactas de todas las bases de la Unidad Egoz y transferido dicha información a drones avanzados del movimiento de Resistencia libanés Hezbolá equipados con tecnología de fibra óptica.

El grupo de hackers ha sostenido que esa Unidad élite había mantenido durante años una imagen de fuerza “invencible” gracias a estrictas medidas de seguridad, pero ha afirmado que ahora su estructura y actividades han quedado expuestas, lo que desvela la vulnerabilidad de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas del régimen.

Mediante el comunicado, el grupo Handala ha lanzado una advertencia contundente a miembros de la unidad, señalando que incluso las zonas montañosas y boscosas “ya no serán seguras” para ellos.

Hasta el momento, el ejército de Israel se ha abstenido a comentar al respecto.

El grupo Handala, con nexos a grupos de Resistencia, ha ampliado su campaña desde el inicio de la agresión israelí-estadounidense a Irán el pasado 28 de febrero, exponiendo al público datos confidenciales del régimen sionista.

Desde entonces, ha lanzado múltiples ciberataques contra Israel y sus infraestructuras vitales.

En una infiltración, el grupo divulgó 100 000 documentos confidenciales del servicio de espionaje israelí (Mossad); previamente, extrajo más de 50 000 correos electrónicos de las comunicaciones ultrasecretas del exjefe de la organización de inteligencia militar israelí, Tamrir Heyman, el también director ejecutivo del instituto israelí de estudios de seguridad interna.

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