Handala expone 600 agentes de Mossad vinculados a asesinatos en Irán

El grupo de hackers Handala reveló la identidad de “más de 600 cabecillas iraníes responsables de los proyectos de asesinato en Irán”, vinculados al Mossad israelí.

“Como es bien sabido, Mehrdad Rahimi, el principal oficial del Mossad infiltrado en Irán, ha utilizado técnicas de inteligencia, ha codificado a todos sus agentes y ha asignado un nombre separado para cada uno de ellos. Ahora pueden ver esta lista, más de 600 líderes iraníes responsables de los proyectos de asesinato en Irán, que ahora están disponibles para que cualquiera los vea”, ha indicado este sábado el grupo informático ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’ (HPR, por sus siglas en inglés), en un mensaje en su cuenta de X.

Al puntualizar que todos los elementos anarquistas “desde el principio, han estado en nuestra trampa de inteligencia”, ha dejado entrever que tiene más información importante sobre los detractores del sistema iraní. “¿Saben qué otros tesoros tenemos en nuestras manos en este momento? ¿Acaso ha llegado el momento de revelarlos?”, ha planeado.

En fecha anterior, el grupo ya había revelado que Rahimi estaba intentando desempeñar un papel importante en la organización y dirección de las redes que están detrás de los disturbios en Irán.

En los últimos meses, Handala ha infligido fuertes golpes a la inteligencia israelí, extrayendo una gran cantidad de información clasificada de los sistemas antimisiles, drones, científicos militares y nucleares y destacadas figuras políticas del régimen sionista.

Desde el 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

En las recientes revueltas, Irán ha capturado a elementos vinculados al Mossad, que aprovechándose de las protestas económicas, fomentan disturbios y actos contra la propiedad pública y privada, además de asesinar a agentes del orden.

En una publicación en su cuenta X en idioma farsi, el Mossad emitió un llamado directo a los alborotadores a continuar con las protestas, diciendo que los está apoyando “no solo a distancia o con palabras” sino “en el terreno”, según informó la radio del ejército israelí el 31 de diciembre.

