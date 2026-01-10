El primer satélite radar de Irán está en proceso de construcción

Irán ha anunciado la finalización de la construcción del primer satélite radar del país, que será revelado próximamente y lanzado con nuevos servicios.

Durante una rueda de prensa celebrada este sábado en la Compañía de Industrias Electrónicas de Irán (SAIRAN), el jefe de la Organización Espacial de Irán, Hasan Salarieh, ha afirmado que “el primer satélite radar de nuestro país está siendo fabricado por el grupo espacial SAIRAN, el cual será revelado próximamente. Tras su lanzamiento, también se anunciarán sus servicios”.

En este contexto, ha destacado que la cooperación entre el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Defensa y el Grupo Espacial SAIRAN en el ámbito de los satélites se ha expandido, con varios satélites ya construidos o en proceso de construcción.

Asimismo, ha mencionado que el satélite Pars 2, lanzado el año pasado, resaltando la mejora en la precisión de su sensor y el rango de imagen. Este satélite se encuentra programado para ser lanzado próximamente.

Salarieh también se ha referido al satélite Payam, que fue colocado en órbita junto con los satélites Zafar y Kosar, y ha detallado que las pruebas orbitales comenzaron en las primeras horas posteriores al lanzamiento. Todos los subsistemas y componentes del satélite fueron evaluados de manera exhaustiva.

El presidente de la Organización Espacial de Irán, señalando que se ha iniciado la activación de la cámara o carga útil principal de imágenes del satélite, ha indicado que las imágenes recibidas desde el satélite muestran que su desempeño en órbita se encuentra en condiciones óptimas.

Asimismo, ha destacado que el satélite Payam ha alcanzado su órbita operativa, lo que significa que el rendimiento de cada subsistema ha sido confirmado y todos los detalles han sido verificados.

Al concluir, ha subrayado que la colaboración entre los ministerios de Comunicaciones y Defensa, junto con el Grupo Espacial SA Irán, es una cooperación de varios años, y hoy estamos siendo testigos de los frutos de este esfuerzo conjunto.

A pesar de décadas de sanciones y restricciones tecnológicas, el país ha desarrollado de manera autónoma estas capacidades, impulsando tanto la investigación científica como la defensa y el desarrollo civil.

