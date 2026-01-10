Programa espacial de Irán alcanza “un nivel de madurez muy prometedor”

Irán ha alcanzado un nuevo nivel de madurez en su programa espacial, destacando el exitoso lanzamiento del satélite Paya, el más pesado de su historia.

El ministro de Defensa de Irán, Amir Azizi Nasirzade, ha afirmado que el país ha alcanzado un nuevo nivel de madurez en su programa espacial tras el exitoso lanzamiento de tres satélites fabricados de forma nacional a finales del mes pasado, entre ellos “el satélite iraní más pesado jamás colocado en órbita”.

Nasirzade hizo estas declaraciones durante una visita a la Compañía de Industrias Electrónicas de Irán el sábado, donde observó imágenes en vivo transmitidas por el satélite Paya mientras pasaba sobre el territorio iraní.

Nasirzade señaló que el lanzamiento del 28 de diciembre representó un “logro significativo”, y destacó que el satélite Paya fue desarrollado por los científicos del Ministerio de Defensa en SAIRAN.

El ministro agregó que la exitosa secuencia de activación del satélite, llevada a cabo por el centro de control de misiones de SAIRAN, fue “un momento de orgullo” para el país.

Nasirzade también destacó que la cooperación entre la Agencia Espacial Iraní, el Ministerio de Comunicaciones y las industrias relacionadas con la defensa ha creado una “fuerte sinergia” que está acelerando el progreso en el sector.

Según el ministro de Defensa iraní, la República Islámica comenzó a trabajar en el campo espacial hace casi 34 años, con su primer lanzamiento exitoso de un satélite ocurrido hace unos 27 años, añadiendo que el país ha alcanzado ahora “un nivel de madurez muy prometedor”.

“No podemos ignorar el dominio espacial”, afirmó, advirtiendo que nuevos actores globales están ingresando al campo.

Nasirzade recalcó además que “debemos mantenernos activos y demostrar nuestro rol, porque la República Islámica de Irán es capaz en esta arena”.

También afirmó que las universidades, las empresas privadas y el Ministerio de Defensa están contribuyendo conjuntamente a los avances recientes y que se tienen programas nuevos planeados para el próximo año en cooperación con la Agencia Espacial Iraní.

Nasirzade expresó su expectativa de que el sector continúe expandiéndose.

“Este campo tiene un futuro brillante”, afirmó, para luego puntualizar que “se han preparado planes sólidos, y esperamos convertirnos en una de las grandes potencias espaciales en el futuro”.

hnb