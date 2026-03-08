HRW: Ataque a escuela en Irán podría constituir crimen de guerra

La oenegé Human Rights Watch (HRW) ha pedido investigación sobre crímenes de guerra tras ataque estadounidense-israelí a escuela de niñas en Irán.

Human Rights Watch ha pedido este domingo una investigación sobre un ataque mortal a una escuela primaria en el sur de Irán, diciendo que el ataque debería ser investigado como un posible crimen de guerra.

Según informes, el ataque lanzado del 28 de febrero en el marco de la agresión de EE.UU. e Israel, mató al menos a 175 personas, muchas de ellas escolares.

“Los responsables de un ataque ilegal deben rendir cuentas, incluido el procesamiento de cualquier responsable de crímenes de guerra”, ha dicho Sophia Jones, investigadora de código abierto del Laboratorio de Investigaciones Digitales de HRW.

Jones ha dicho que es necesaria una investigación completa para determinar si los responsables sabían de la presencia de una escuela.

“Se necesita una investigación rápida y exhaustiva sobre este ataque, incluso si los responsables deberían haber sabido que había una escuela allí y que estaría llena de niñas y sus maestros antes del mediodía”, ha señalado, afirmando que los responsables de ataques ilegales deben rendir cuentas tras una investigación exhaustiva.

Informes apuntan a que el ataque a la escuela Minab, en el sur de Irán, ocurrido el primer día de la actual campaña de agresiones estadounidense-israelí, fue deliberado. El diario New York Times también ha informado que el ataque fue “muy probablemente” llevado a cabo por Estados Unidos.

🔴 Estudiantes mártires de la escuela de Minab en una sola imagen 🖤📸 pic.twitter.com/h43BFV7Wwg — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

No obstante, Washington ha optado por su estrategia de siempre, culpando a Irán. El sábado, cuando se le preguntó si Estados Unidos era responsable del ataque, el presidente estadounidense Donald Trump dijo sin ofrecer pruebas: “No, en mi opinión, basado en lo que he visto, eso lo hizo Irán”.

El Ministerio de Salud iraní ha declarado este domingo, por medio de un comunicado, que los niños y menores representan al menos un tercio de las muertes en la primera semana de la actual guerra de agresión lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

Irán comenzó a tomar rápidas represalias contra los ataques terroristas, matando e hiriendo a cientos de fuerzas estadounidenses.

tqi

