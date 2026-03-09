Irán denuncia “guerra química deliberada” de EEUU e Israel contra iraníes

Irán denuncia que el ataque de EE.UU. contra su infraestructura energética es un crimen contra la humanidad.

“El ataque de Estados Unidos a la infraestructura energética de Irán y la liberación de materiales tóxicos y peligrosos es un crimen contra la humanidad”, ha recalcado este domingo el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, en un mensaje en la red social X.

Baqai, de este modo, ha reaccionado a los ataques deliberados estadounidense-israelíes del sábado contra las instalaciones de almacenamiento de combustible de Irán.

Al respecto, ha declarado que dichas agresiones “equivalen a una guerra química deliberada contra los iraníes”.

De hecho, ha denunciado que los agresores han liberado sustancias peligrosas y tóxicas al aire atacando depósitos de combustible.

“Este crimen contamina directamente la vida de las personas, destruye el medio ambiente y pone en peligro la vida de millones de personas. Las consecuencias de este desastre ambiental y humanitario no se limitarán a las fronteras de Irán”, ha advertido.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

tqi