Irán: tomaremos represalias si inician guerra de infraestructuras

El presidente del Parlamento de Irán aseguró que si Israel y EE.UU. inician una guerra de infraestructuras, atacaremos inmediatamente y tomaremos represalias.

"Si el enemigo quiere expandir la guerra contra la infraestructura del país, la República Islámica de Irán responderá inmediata y decisivamente", advirtió Mohammad Baqer Qaibaf, durante una entrevista televisiva.

El presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, expresó sus condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien cayó mártir el 28 de febrero en un ataque aéreo llevado conjuntamente por el régimen de Israel y Estados Unidos.

El Presidente del Parlamento declaró que después de diez días de la guerra, hay que analizarla con la debida comprensión, y por ello, consideramos esta batalla como una guerra entre el opresor y el oprimido. "De hecho, esta guerra es una confrontación entre la visión monoteísta y la visión arrogante, y estamos presentes en el campo con esta creencia, fe y confianza", enfatizó.

Los cálculos del enemigo fallaron en la segunda guerra

Refiriéndose a los objetivos del enemigo en la reciente guerra, el Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica subrayó que los enemigos pensaron que podrían lograr sus objetivos en los primeros días iniciando la guerra y llevando a cabo una operación de ataque de corto plazo.

No obstante, hoy Estados Unidos se ha convertido en una herramienta en manos del régimen sionista, de tal manera que utiliza sus capacidades para lograr sus objetivos.

"La idea del enemigo era que si podía atacar a los líderes en el primer movimiento, lograría un gran éxito y terminaría la guerra en dos días", indicó.

Agregó que "la respuesta de Irán en la segunda guerra fue mucho más rápida que en la primera, y las operaciones se llevaron a cabo según planes prediseñados y objetivos específicos".

Advertencia a los vecinos

En otra parte de sus afirmaciones Qalibaf enfatizó que la República Islámica de Irán ha anunciado repetidamente que si se lanza un ataque contra el país desde cualquier punto, ese punto será el objetivo y se dará la respuesta necesaria.

"Las relaciones de Irán con los países de la región todavía se basan en la amistad y la cooperación, pero si un país pone su territorio a disposición de bases estadounidenses para atacar a Irán, naturalmente Irán responderá desde el mismo punto", alertó.

Poder militar de Irán

Alegó que el poder de los misiles y la capacidad operativa de Irán son tales que incluso los barcos enemigos se han visto obligados a aumentar su distancia de la región, porque la potencia de fuego de Irán puede suponer una seria amenaza para ellos.

Fracaso del enemigo

El presidente del Parlamento añadió que "la República Islámica de Irán está avanzando en sus operaciones según planes predeterminados, y las medidas defensivas y operativas del país continúan con fuerza".

Qalibaf dijo: "La idea del enemigo, especialmente de Estados Unidos y el régimen sionista, era que si podían crear caos interno y asesinar a los líderes al mismo tiempo que el ataque extranjero, la guerra terminaría rápidamente, pero este cálculo fue completamente erróneo".

Dijo que la República Islámica de Irán y la nación iraní han demostrado que se mantienen firmes contra estas conspiraciones y continuarán su camino con fuerza.

La experiencia de las operaciones de Irán

Refiriéndose a las experiencias operativas de la República Islámica de Irán en batallas recientes, el Presidente de la Asamblea Consultiva Islámica dijo que "las experiencias adquiridas en las operaciones "Verdadera Promesa 1 y 2" desempeñaron un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad operativa del país, y hoy vemos sus efectos en el terreno".

Estas experiencias hicieron que las capacidades misilísticas y operativas del país fueran incomparables en comparación con el pasado, y muchos de los logros alcanzados en esas operaciones se utilizaron en la guerra reciente, agregó.

Trump fue engañado

El presidente del Parlamento iraní aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, fue engañado por el régimen de Israel para entrar en una guerra con Irán.

"Con los análisis e información erróneos que recibió del régimen sionista, Donald Trump creyó que esta guerra terminaría en unos días o, como máximo, en una semana, e incluso creyó que podría controlar sus efectos económicos, incluido el precio del petróleo. No imaginaban que la República Islámica de Irán y la nación iraní aparecerían en el campo con tanto coraje y unidad y resistirían las presiones", enfatizó.

Qalibaf indicó que la República Islámica de Irán no inició la guerra y no busca expandirla, pero nunca se rendirá y defenderá al país con coraje, ingenio y dominio de la situación.

Irán está librando una guerra con un plan específico

También aseguró que Irán está avanzando en la guerra con un plan y un diseño específicos, y las operaciones se llevan a cabo con base en planes precisos y predeterminados.

"El enemigo creía que, basándose en el poder aéreo, podría tener una superioridad completa en el campo, pero la República Islámica de Irán también tiene capacidades de misiles y otras capacidades, algunas de las cuales se han revelado en el campo de batalla", apostilló.

Efectos de esta guerra

El presidente del Parlamento declaró que esta guerra tendrá consecuencias económicas generalizadas en todo el mundo, además de consecuencias para la seguridad.

"En este corto período de tiempo, el aumento de los precios del combustible en Estados Unidos y el aumento de los precios de la gasolina en Europa son señales de los efectos económicos de esta guerra", dijo Qalibaf.

Además, explicó que la inseguridad en las rutas marítimas y las preocupaciones por el paso de buques comerciales y transportadores de energía son otras consecuencias de estos conflictos que podrían afectar a la economía global.

concluyó que Irán no es un país que se retira de sus posiciones bajo amenaza o presión, y la nación iraní defenderá el honor y la seguridad del país apoyándose en su fe, cultura y celo nacional, y que la República Islámica de Irán nunca ha iniciado una guerra, pero nunca se rendirá ante la agresión y continuará el camino de la defensa del país y la seguridad de la nación apoyándose en su fuerza interna, el apoyo del pueblo y la gracia de Dios.

mkh