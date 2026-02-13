Acción Palestina logra victoria legal histórica contra el gobierno británico

Protesters celebrate outside the High Court, central London, after Palestine Action wins terror ban challenge.— NABA (@naba_pix) February 13, 2026
Los críticos señalaron que acciones como bloquear entradas, pintar sedes de contratistas de defensa y llevar a cabo protestas directas eran actos políticos, no terrorismo, y debían ser tratados bajo la legislación penal ordinaria.
La jueza Dame Victoria Sharp y los magistrados del Tribunal Superior concluyeron que la prohibición del gobierno carecía de justificación y violaba los derechos a la libertad de expresión y reunión.
Activistas y defensores de los derechos humanos calificaron la decisión como una “victoria monumental” para las libertades democráticas en el Reino Unido y para la lucha por la justicia del pueblo palestino.
Supporters of Palestine Action celebrated outside a court in London after judges ruled that the UK gov't's decision to ban the protest group as a terrorist organisation was unlawful.
La prohibición se mantendrá de manera temporal mientras el gobierno decide si apela, pero el fallo abre la puerta a una reevaluación completa de la medida y podría tener implicaciones en numerosos arrestos y procesos judiciales contra manifestantes bajo esta calificación.
