Acción Palestina logra victoria legal histórica contra el gobierno británico

El fallo histórico, emitido este viernes en Londres, ha respaldado a quienes argumentaban que la prohibición representaba una violación excesiva de las libertades civiles y un uso indebido de las leyes antiterroristas.

Fundada en 2020 para denunciar el apoyo británico a las invasiones militares israelíes y los vínculos corporativos con la ocupación, el grupo propalestino Palestine Action (Acción Palestina) fue incluido en la lista de extremistas del Reino Unido en julio de 2025 bajo la Ley de Terrorismo de 2000.

La designación equiparaba al grupo con organizaciones terroristas internacionales, convirtiendo en delito ser miembro o mostrar apoyo público, con penas de hasta 14 años de prisión.

Defensores de los derechos civiles y simpatizantes del grupo argumentaron que la prohibición criminalizaba las protestas pacíficas y la solidaridad con Palestina, en lugar de abordar una amenaza real para la seguridad pública.