Acción Palestina logra victoria legal histórica contra el gobierno británico

Publicada: viernes, 13 de febrero de 2026 15:34
Actualizada: viernes, 13 de febrero de 2026 16:29
El Tribunal Superior británico ha declarado ilegal la decisión de 2025 del Ministerio del Interior, que prohibía a Acción Palestina como organización terrorista.

El fallo histórico, emitido este viernes en Londres, ha respaldado a quienes argumentaban que la prohibición representaba una violación excesiva de las libertades civiles y un uso indebido de las leyes antiterroristas.

Fundada en 2020 para denunciar el apoyo británico a las invasiones militares israelíes y los vínculos corporativos con la ocupación, el grupo propalestino Palestine Action (Acción Palestina) fue incluido en la lista de extremistas del Reino Unido en julio de 2025 bajo la Ley de Terrorismo de 2000.

La designación equiparaba al grupo con organizaciones terroristas internacionales, convirtiendo en delito ser miembro o mostrar apoyo público, con penas de hasta 14 años de prisión.

Defensores de los derechos civiles y simpatizantes del grupo argumentaron que la prohibición criminalizaba las protestas pacíficas y la solidaridad con Palestina, en lugar de abordar una amenaza real para la seguridad pública.

Los críticos señalaron que acciones como bloquear entradas, pintar sedes de contratistas de defensa y llevar a cabo protestas directas eran actos políticos, no terrorismo, y debían ser tratados bajo la legislación penal ordinaria.

La jueza Dame Victoria Sharp y los magistrados del Tribunal Superior concluyeron que la prohibición del gobierno carecía de justificación y violaba los derechos a la libertad de expresión y reunión.

Activistas y defensores de los derechos humanos calificaron la decisión como una “victoria monumental” para las libertades democráticas en el Reino Unido y para la lucha por la justicia del pueblo palestino.

La prohibición se mantendrá de manera temporal mientras el gobierno decide si apela, pero el fallo abre la puerta a una reevaluación completa de la medida y podría tener implicaciones en numerosos arrestos y procesos judiciales contra manifestantes bajo esta calificación.

Desde su entrada en vigor, la policía ha arrestado a miles de personas durante las manifestaciones, incluso por actos simbólicos como sostener carteles en apoyo a Acción Palestina, lo que ha reforzado las críticas de que la etiqueta antiterrorista se utilizó para reprimir el activismo pacífico.

