EEUU cancela Estatus de Protección Temporal (TPS) a hondureños

Un juez federal de Estados Unidos, ratificó a inicios de esta semana, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 55 mil hondureños.

EE.UU. ratificó la cancelación pese a que el partido de gobierno, había señalado, previo a las elecciones generales de 2025, que, si llegaban al poder, serian apoyados por Donald Trump. Sin embargo, la situación no es tan favorable.

El apoyo público de Donald Trump para que ganara la presidencia de Honduras, Nasry Asfura, sirvió como una estrategia para crear expectativas en miles de hondureños que viven de forma irregular en Estados Unidos, pero el resultado fue diferente.

Dos días antes del anuncio de cancelación del TPS, el presidente hondureño se reunió con su homólogo estadounidense, sin embargo, según autoridades de cancillería hondureña, el tema no fue abordado y su cancelación tiene argumento.

La terminación del estatus de protección temporal para los hondureños que viven en Estados Unidos, básicamente los deja expuestos a redadas y deportaciones, lo que según analistas podría provocar incluso una reducción en el envío de remesas a las familias hondureñas.

Pero el impacto para Honduras no solo será con la cancelación de TPS, sino con las medidas migratorias que asfixian a miles de hondureños en riesgo de ser retornados.

Para otros analistas, la situación que se origina en el modelo neoliberal que llevó a la salida masiva de hondureños, ahora cobra un efecto bumerang, en vista de que el 80 por ciento de remesas vienen de Estados Unidos.

Se calcula que en Estados Unidos viven cerca de dos millones de hondureños, la mayoría migró en el gobierno de ocho años de Juan Orlando Hernández, quien era del mismo partido político de Nasry Asfura, en ese momento se agudizó la violencia y crisis económica.

Daniel Sierra, Tegucigalpa (Honduras).

kmd/hnb