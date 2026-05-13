Irán alerta a enemigos: FFAA cuentan con “muchas sorpresas reservadas”

El portavoz de Cancillería de Irán alertó que las fuerzas iraníes cuentan con muchas sorpresas para los enemigos si se atreven a volver a atacar el país.

En una entrevista concedida a la revista india India Today, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, lamentó el martes que Estados Unidos no parece comprender la importancia de la oportunidad otorgada por parte de Irán para solventar el conflicto, tras agresión estadounidense-israelí contra el país persa lanzada el 28 del pasado febrero.

Destacó también que Irán rechazó la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Washington “busca una rendición total, no una negociación”. “El enfoque de Washington equivale a imponer su voluntad, no a un verdadero toma y daca”, agregó.

Tras afirmar que la contrapropuesta de Irán se centró primero en poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz antes de cualquier conversación nuclear, subrayó que la República Islámica no va a “ceder ante las demandas maximalistas [de Trump], ya que consideramos que son fundamentalmente injustas”, agregó.

“Toda negociación requiere un punto medio y concesiones. Desafortunadamente, las administraciones estadounidenses no creen que deban aceptar un punto medio que atienda las preocupaciones e intereses de todos”, apostilló.

Destruyeron mesa de negociaciones dos veces en menos de 9 meses

Respecto a las negociaciones sobre el caso nuclear, declaró que “por cierto, no fue Irán quien abandonó la mesa de negociaciones. No solo la abandonaron, sino que la destruyeron dos veces en menos de nueve meses”.

En cuanto a las restricciones iraníes en el estrecho de Ormuz, afirmó que antes del ataque estadounidense-israelí, la ruta marítima estaba “abierta y libre” para todos los países, pero Teherán se vio obligado a tomar medidas amparadas por el derecho internacional.

“Tuvimos que enfrentarnos a agresores, Estados Unidos e Israel, que estaban abusando del territorio de otros estados del Golfo Pérsico para atacar a Irán. Eso fue absolutamente ilegal. Fue un acto de agresión”, añadió.

Irán cuenta muchas sorpresas reservadas para enemigos

En relación a la reciente amenaza de Trump sobre reanudar agresiones contra Irán, Baqai resaltó que EE.UU. muestra una fascinación desmedida por el poderío militar.

También puso de relieve que las fuerzas iraníes están preparadas para “cualquier escenario”. “No nos queda otra opción que contraatacar con ferocidad, y así lo demostramos durante los recientes enfrentamientos, pues se trata de una guerra injusta y el pueblo iraní está unido en la defensa de su patria contra estos agresores”, afirmó.

Respecto a las capacidades defensivas de Irán, Baqai aseguró que las fuerzas iraníes cuentan con “muchas sorpresas reservadas”. “Irán cuenta con numerosas capacidades que utilizamos cuando es necesario”, agregó.

“Puedo asegurarles que nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para cualquier escenario. Estoy seguro de que cualquiera que se atreva a poner pie en territorio iraní lo lamentará profundamente”, advirtió.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo al menos 100 operaciones con misiles y drones contra objetivos en territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en países de la región utilizados durante el conflicto.

Estados Unidos pidió un alto el fuego el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua aún vigente para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

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