Jefe nuclear de Irán avisa que el enemigo no podrá detener avance del país

El jefe de la OEAI, Mohamad Eslami, ha afirmado que Irán avanza en energía nuclear, salud e innovación tecnológica pese a los ataques y presiones externas.

“Nos encontramos en un momento en que los ataques del enemigo se han intensificado y muestran su frustración. Ninguna de sus acciones ha logrado detenernos”, ha afirmado este jueves el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, en un evento de presentación de los últimos avances del Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías Láser de Irán.

Destacando que la Organización de Energía Atómica no es un problema, sino una solución, ha puesto de relieve que “el papel de la energía nuclear es estratégico. Ha sostenido que el origen de la hostilidad contra Irán radica en que el país persa “se ha situado en un nivel determinante en los ámbitos científico y tecnológico”.

Asimismo, ha señalado que la tecnología nuclear se encuentra a la vanguardia de las ciencias y la tecnología. En este sentido, ha explicado que la estrategia definida por Irán consiste en transferir estos avances a otros ámbitos de la vida cotidiana de la población.

Ha añadido que este objetivo puede alcanzarse mediante una “política de puertas abiertas” que permita aprovechar plenamente todas las capacidades científicas y de investigación.

Eslami ha destacado que, actualmente, los principales ejes de la Organización de Energía Atómica de Irán se sitúan en un nivel comparable al de los países de primer orden, y ha subrayado que Irán avanza de manera paralela a estas naciones en los ámbitos de la salud y la industria.

El funcionario iraní también ha señalado que, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), para el año 2041, el 21% de la electricidad debería provenir de energía nuclear, lo que implicaría triplicar la capacidad de las plantas existentes. En este contexto, Eslami ha enfatizado la necesidad de avanzar hacia la meta de 20 000 megavatios de electricidad, considerada una prioridad estratégica para el país.

En el sector de la salud, Eslami ha detallado los avances alcanzados a través de conferencias especializadas, incluyendo una sobre plasma terapia, y la integración de asociaciones médicas para fomentar soluciones innovadoras en tratamientos. También ha mencionado la investigación en deuterones y láseres combinados con el objetivo de transformar la medicina y la farmacología.

Asimismo, ha destacado los avances en tecnología cuántica, sensores y comunicaciones, así como la capacidad de transformar estos conocimientos en productos concretos.

Finalmente, ha concluido que la Organización de Energía Atómica trabaja para el pueblo iraní, para luego destacar los esfuerzos de la organización para asegurar que “la bandera de Irán ondee en las cimas de la tecnología”.

