Ejercicio Naval “Voluntad de Paz 2026” inicia en Sudáfrica

El ejercicio naval combinado “Voluntad para la Paz 2026” comenzó en el cabo de Buena Esperanza en el extremo suroccidental de Sudáfrica, con la participación de las fuerzas navales de 9 países, entre ellos Irán, que ha participado con sus unidades de combate marítimo, aéreo y de operaciones especiales navales.

El ejercicio “Voluntad para la Paz 2026” cuenta con la presencia de unidades navales y aéreas de la Armada de la República Islámica de Irán, Rusia, China, Sudáfrica, Etiopía, Indonesia, Brasil, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.

El comandante de la flota de combate 103 de la Armada iraní, el capitán de fragata Emad Neyad Moridi, quien también lidera la flota participante en el ejercicio “Voluntad para la Paz 2026”, describió la participación de Irán en el ejercicio como una manifestación de su voluntad para garantizar la seguridad y la paz marítima en la región. Señaló que el fortalecimiento de las relaciones entre los países amigos contribuye en gran medida a mejorar la capacidad de actuar de manera coordinada para enfrentar amenazas marítimas, y que las acciones y entrenamientos realizados en este ejercicio ayudarán a asegurar la protección de las principales rutas de navegación y la economía marítima a nivel mundial.

Además, el comandante describió la presencia de más de 20 unidades de combate marítimo y aéreo de 9 países poderosos en las aguas estratégicas del cabo de Buena Esperanza como el inicio de una nueva fase en la lucha contra las amenazas marítimas.

En cuanto al desarrollo del ejercicio, el comandante explicó que el ejercicio internacional “Voluntad para la Paz 2026” se lleva a cabo en dos fases: una fase costera y una fase marítima. En la fase costera, se ejecutarán actividades diplomáticas y encuentros bilaterales y multilaterales. En la fase marítima, se llevarán a cabo operaciones de disparo contra objetivos de superficie y aéreos, el rescate de embarcaciones secuestradas, asistencia a embarcaciones en situación de emergencia, evacuación de heridos, así como operaciones de búsqueda y rescate marítimo, operaciones conjuntas de fuerzas especiales y vuelos de unidades aéreas de los países participantes.

El capitán Neyad Moridi también destacó la importante presencia de las fuerzas navales del Ejército y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en este ejercicio internacional, y enfatizó que las fuerzas armadas de Irán no escatimarán esfuerzos para mejorar su capacidad defensiva y fortalecer las relaciones diplomáticas.

En los últimos años, la Fuerza Naval de Irán ha incrementado su presencia en las aguas internacionales para proteger las rutas y proporcionar seguridad a sus buques mercantes y petroleros.

De hecho, Irán ha asegurado que se reserva la potestad a tener presencia en aguas internacionales hasta las orillas de las aguas territoriales de todas las costas.

En tanto, las autoridades iraníes han enfatizado que la decisión de Teherán de continuar operando en alta mar tiene como objetivo garantizar la seguridad total del país y sus líneas navieras.

