Sociólogo pronostica un destino similar a Sadam para Reza Pahlavi

El sociologo David Miller opina que Reza Pahlavi, hijo exiliado del último shah de Irán, será echado por EE.UU. al basurero de la historia, igual que Sadam Husein.

En un programa televisivo publicado por Press TV, El sociólogo británico Miller aconsejó a Pahlavi que no confíe en Estados Unidos, ya que por fin será olvidado y desechado cuando ya no les sirve a intereses de Washington.

“¡El día que llegue tu fecha de caducidad para Estados Unidos, serás desechado!”, dijo el sociólogo dirigido a Pahlavi, de 65 años y quien se presenta como el líder de la oposición exiliada iraní que aspira restablecer la monarquía en Irán cinco décadas tras su caída por la Revolución Islámica.

Conforme al experto británico, desde Sadam Hussein, el dictador iraquí ejecutado por EE.UU., hasta Noriega y Machado, la historia ha demostrado que los amigos y los activos del imperialismo están protegidos mientras sean útiles. “De hecho, hoy están aquí y mañana son olvidados”, matizó.

Miller hizo referencia a Manuel Antonio Noriega Moreno, un militar, político y dictador panameño, quien durante años colaboró cercanamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, facilitando las operaciones militares del país norteamericano en América Central y del Sur, pero finalmente fue derrocado y capturado por EE.UU. durante la invasión de Panamá en 1989, y fue condenado a prisión por narcotráfico.

Miller también mencionó el ejemplo de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, quien ejecutó planes hostiles de Washington para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro pero por fin fue aislado y desechado cuando la administración del presidente Donald Trump secuestró al líder chavista durante una operación militar el 3 de enero.

Reza Pahlavi, que vive en Virginia, Estados Unidos, ha incitado abiertamente a la violencia y a disturbios en Irán durante las últimas semanas, promoviendo el derrocamiento del Sistema de la República Islámica.

Un artículo publicado el 17 de enero en CNN criticó al exiliado príncipe por no haber podido “construir una coalición interpolítica diversa tras más de cuatro décadas en el exilio, ni idear un plan para lograr el cambio que no incluya la intervención de EE.UU.”, por lo que lo consideró una “figura divisiva que fragmentaría a los iraníes”.

Informes indican además que Reza Pahlavi “ni siquiera es el candidato favorito de Trump para gobernar” Irán.

El autoproclamado líder de la oposición iraní es además una figura odiada entre gran parte de la sociedad iraní por su apoyo público a la agresión militar de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio de 2025, que dejó alrededor de 1100 muertos, considerando los ataques israelíes como una oportunidad para debilitar a la República Islámica, sin importar el costo para la población civil.

Él ha pedido también una y otra vez a Estados Unidos e Israel que lancen una guerra total contra Irán, afirmando que no le importa quién ejecute el ataque. “Podría ser un ataque estadounidense. Podría ser un ataque israelí. Podría ser lo que sea”, afirmó Pahlavi en una entrevista con Fox News, en la que volvió a pedir públicamente ataques militares contra su propio país tras el fracaso de un supuesto plan de “cambio de régimen” impulsado por Estados Unidos e Israel.

