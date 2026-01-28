Irán impulsa esfuerzo global para exponer la trama terrorista de los disturbios

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, instó a las misiones diplomáticas a mostrar ante el mundo la verdadera naturaleza terrorista de los recientes ataques.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, repasó los desarrollos recientes, tanto internos como internacionales, durante un seminario virtual el martes con embajadores y jefes de misiones diplomáticas iraníes en países de Europa del Este.

Araqchi destacó el papel de las fuerzas de seguridad y del orden público en el mantenimiento de la estabilidad tras los disturbios ocurridos los días 8 y 9 de enero.

A finales de diciembre de 2025 empezaron las protestas por razones económicas en Irán y el gobierno fue firme en la defensa del derecho a la protesta pacífica y el diálogo para abordar los desafíos, pero pronto, las manifestaciones fueron aprovechadas por los alborotadores y elementos terroristas respaldados desde el extranjero.

En los recientes actos terroristas registrados en Irán, alborotadores y terroristas fuertemente armados cometieron graves actos vandálicos en Teherán y otras ciudades, atacando al personal de seguridad y ciudadanos, y prendiendo fuego a propiedades públicas y privadas, incluidas tiendas, autobuses y mezquitas.

El jefe de la Diplomacia persa también criticó la interferencia extranjera en los asuntos internos de Irán, señalando que estos ataques forman parte de esfuerzos más amplios para socavar la seguridad nacional.

En el contexto internacional, Araqchi comentó sobre recientes decisiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalando que los votos negativos y las abstenciones en una resolución relacionada con Irán reflejan la falta de consenso ante los dobles estándares occidentales.

La resolución extendió por dos años el mandato de la llamada Misión Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, además de solicitar una investigación urgente sobre lo que denominaron “represión en Irán”. La votación concluyó con 25 a favor, 7 en contra y 14 abstenciones.

“Las misiones diplomáticas de Irán deben transmitir a la comunidad internacional una imagen precisa y realista de la naturaleza terrorista de estos ataques”, enfatizó el ministro.

El encuentro también abordó aspectos de las relaciones de Irán con los Estados de Europa del Este, la provisión de servicios consulares a los iraníes residentes en la región y una evaluación de los desarrollos internos y externos que afectan al país.

Los embajadores y jefes de misión participantes también presentaron informes sobre las medidas adoptadas para fortalecer las relaciones bilaterales con los países de Europa del Este en distintos sectores.

