HAMAS: escalada contra presos en Ofer exige acción global contra Israel

HAMAS ha denunciado nuevas medidas punitivas israelíes contra presos palestinos en Ofer y las ha atribuido al silencio internacional ante crímenes del régimen israelí.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha condenado este sábado en un comunicado las nuevas medidas adoptadas por la administración de la prisión de Ofer contra los prisioneros palestinos, a las que ha calificado como “una continuación de la brutal política terrorista” llevada a cabo por el régimen de ocupación extremista.

Asimismo, ha sostenido que “estas nuevas medidas de ocupación son una consecuencia natural del silencio internacional sobre los crímenes de la ocupación y de la falta de rendición de cuentas de sus líderes por las masacres y violaciones que han cometido”.

Según el informe de Palestina Hoy, la Oficina de Prensa de los Prisioneros Palestinos ha revelado esta misma jornada que la administración de la prisión de Ofer ha implementado nuevas medidas “estrictas y humillantes” contra los presos palestinos durante su traslado para reunirse con sus abogados, entre ellas el traslado con esposas bajo la supervisión de guardias enmascarados, la instalación de cámaras de vigilancia en las salas de visitas legales y la reducción del tiempo de las consultas con abogados a tan solo unos minutos.

La oficina ha señalado que estas medidas suponen “una escalada de violaciones contra los presos”, han restringido los derechos de los detenidos y han violado las normas internacionales.

El informe también ha alertado sobre el grave deterioro de las condiciones sanitarias en la prisión, señalando la aparición de signos de desnutrición, el resurgimiento de enfermedades como la sarna y la falta de atención médica, una situación que ha atribuido a la negligencia sanitaria y a las condiciones inadecuadas dentro de la prisión.

HAMAS ha sostenido que estas medidas han constituido “una flagrante violación de los principios y normas internacionales, humanitarios y morales”, y han formado parte de la intensificación de las políticas de represión y maltrato contra los presos palestinos.

En este contexto, ha subrayado que la escalada criminal continua contra prisioneros y prisioneras palestinas en las cárceles del régimen israelí no quebrará su voluntad ni su firmeza e inquebrantable certeza de su inminente libertad.

“La liberación de los prisioneros es nuestro compromiso y promesa, y el pueblo palestino y su resistencia nunca renunciarán a ello, ya que es una prioridad nacional”, ha añadido.

HAMAS ha llamado a todos los países y organismos internacionales a actuar para “aislar la ocupación [Israel], presionarla y frenar sus prácticas fascistas”, y ha pedido a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que asuman sus responsabilidades para detener de inmediato las violaciones contra los prisioneros palestinos.

El movimiento HAMAS ha instado al pueblo palestino, a la nación árabe e islámica y a los pueblos libres del mundo a intensificar sus esfuerzos en apoyo a los prisioneros palestinos y a mantener viva su causa en todos los foros y escenarios, para impedir que el régimen israelí aísle a los presos y oculte su sufrimiento.

El Centro de Estudios sobre Detenidos de Palestina añadió que aproximadamente el 60 % de los palestinos detenidos ilegalmente en cárceles israelíes padecen enfermedades crónicas, y un número significativo ha fallecido durante la detención o poco después de su liberación debido a la gravedad de su estado de salud.

Según organizaciones de derechos humanos, más de 9600 prisioneros palestinos —incluidas mujeres y menores— permanecen recluidos en cárceles israelíes, donde enfrentan torturas, hambre y negligencia médica que habrían provocado decenas de muertes.

Organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos condenaron la legislación como una violación flagrante del derecho internacional, argumentando que transforma el proceso judicial en un espectáculo político diseñado para lograr condenas masivas.

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