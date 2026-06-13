Qalibaf: lucharemos hasta el último aliento por victoria final de Irán

El presidente del Parlamento de Irán, a un año de la guerra estadounidense-israelí, destaca la disposición de la nación iraní a sacrificar hasta la vida por su patria.

Mohamad Baqer Qalibaf ha publicado este sábado un mensaje en X con motivo del primer aniversario de la Guerra de los Doce Días, como se conoce a la ilegal agresión militar de Israel, junto con Estados Unidos, contra Irán, iniciada el 13 de junio y que culminó el 24 del mismo mes.

“Ha transcurrido un año desde el inicio de la primera ronda de ataques criminales de los regímenes israelí y estadounidense contra nuestra patria eterna, Irán; asesinaron a niños inocentes y no escatimaron crímenes ni atrocidades”, ha rememorado el líder legislador.

La traicionera acción militar estadounidense-israelí, comenzó con el asesinato selectivo de altos mandos militares, por lo que Qalibaf los recuerda en su mensaje. “Con el apoyo de los heroicos y oprimidos mártires de la Guerra de los Doce Días, lucharemos hasta el final de nuestras vidas por la gloria y la victoria final de nuestro amado Irán”.

Desde el primer día de los ataques, Irán activó la operación Verdadera Promesa, apuntando con drones y misiles objetivos militares de los agresores en los territorios ocupados palestinos y las bases en la región. La respuesta fue tan aplastante que el presidente estadounidense Donald Trump solicitó el alto el fuego.

Sin embargo, Israel y Estados Unidos volvieron atacar a Irán el 28 de febrero, una campaña ampliada dirigida contra infraestructura civil y científica, la industria de los medios de comunicación, centros administrativos y vías económicas vitales, acompañada de asesinatos masivos de autoridades y civiles, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, además de cientos de escolares.

Igualmente, Irán respondió con más de 100 oleadas de ataques a blancos estadounidenses en la región e israelíes en la Palestina ocupada, lo que llevó a Trump, después de 40 días, a pedir un alto el fuego para negociar.

A pesar de las constantes violaciones del alto el fuego por la parte estadounidense, incluidos ataques a zonas iraníes esta semana, se espera que se alcance un memorándum de entendimiento entre las partes.

ncl/tmv