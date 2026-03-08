Irán: Intereses globales y de EEUU arderán por delirios de Netanyahu

Irán ha advertido de que si la guerra continúa, los intereses globales y regionales, incluidos los de EE.UU., serán destruidos por los delirios de Benjamín Netanyahu.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta en X, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha desestimado los comentarios anteriores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que aseguró que los precios del petróleo no subirían en caso del estallido de una guerra, y luego de que esto sucedió, el magnate alegó que pronto caerían.

Qalibaf ha enfatizado que si la guerra no cesa, la venta y la producción de crudo será imposible: “Si la guerra continúa, no quedará vía para la venta de petróleo ni la capacidad para su producción. No solo los intereses estadounidenses, sino también los regionales y globales, arden bajo los delirios de [el primer ministro de Israel, Benjamín] Netanyahu”, ha alertado.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a altos comandantes militares iraníes, así como a cientos de civiles.

En respuesta, Irán ha atacado posiciones israelíes y estadounidenses en toda la región con misiles y drones. El paso de petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz también se ha visto prácticamente interrumpido como consecuencia de la guerra.

msm