En México protestan contra la deshumanización de los presos palestinos

En México, realizan acciones solidarias para visibilizar las violaciones a derechos humanos que sufren miles de palestinos en prisiones del régimen israelí.

Organizaciones sociales y activistas convocan a una jornada contra la deshumanización y por la dignidad de las personas palestinas privadas de su libertad por el régimen israelí con una intervención pública frente al Senado Mexicano, donde dejaron un pronunciamiento para los legisladores y una vigilia en el Monumento Estela de Luz.

Los mexicanos buscan visibilizar las condiciones de violencia, tortura, aislamiento y negación sistemática de los derechos humanos de más de 9 mil niños, hombres y mujeres en prisiones israelíes en la Palestina Ocupada.

Ante ello, exigen que el Gobierno de México lidere iniciativas internacionales de desinversión y sanciones contra la institucionalización de la violencia extrema contra una población bajo ocupación.

La solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo palestino mantiene la exigencia al Gobierno de México para que tome acciones contundentes que ayuden a poner fin al genocidio y lleven a rendir cuentas al régimen israelí.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

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