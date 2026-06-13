Irán aborda con Rusia y China avances del borrador del memorando con EEUU

El vicecanciller iraní se reunió con embajadores de China y Rusia para analizar los últimos avances en torno al borrador del memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, ha anunciado este sábado en una publicación en su cuenta X que ha mantenido una reunión conjunta con los embajadores de Rusia y China en Teherán, donde “se mantuvieron conversaciones e intercambios de opiniones sobre los últimos acontecimientos relacionados con el borrador del memorando de entendimiento” mediado por Pakistán.

Irán: Continuamos nuestra asociación estratégica y coordinación con Rusia y China

“La asociación estratégica entre Irán, China y Rusia, así como la coordinación y las interacciones entre los tres países, continuarán fortaleciéndose”, ha agregado Qaribabadi.

La reunión tuvo lugar en medio de intensas consultas diplomáticas sobre un borrador de memorando de entendimiento que se está debatiendo a través del canal de Islamabad.

Este sábado, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país ha actuado como mediador en los contactos entre Teherán y Washington, ha afirmado que ambas partes estaban más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo de paz e indicado que la finalización podría producirse en 24 horas, seguida de una firma electrónica y conversaciones a nivel técnico.

Sus declaraciones se produjeron tras los comentarios del canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, quien afirmó que Teherán y Washington podrían anunciar un entendimiento inicial en los próximos días, si bien recalcó que el proceso aún no se había finalizado.

Araqchi aseveró que el marco propuesto tenía como objetivo consolidar los logros estratégicos de Irán y seguía centrado en un memorando de entendimiento de 14 puntos que actualmente se encuentra en revisión.

Según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, la hoja de ruta consiste en un memorando inicial, seguido de una segunda fase de negociaciones para un posible acuerdo final.

Además, expresó que cuestiones como el levantamiento de las sanciones, el programa nuclear, la reconstrucción económica y otros asuntos delicados se abordarían posteriormente, haciendo hincapié en que cualquier acuerdo debe incluir garantías vinculantes, respeto a la soberanía de Irán y salvaguardias contra futuros incumplimientos de los compromisos por la parte estadounidense.

De concretarse el memorando se podría fin a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que tras cuarenta días entró en una fase de alto el fuego, el cual fue violado repetidas veces por la parte estadounidense.

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