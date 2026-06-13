Irán: memorando con EEUU se centra en fin de guerra; se firmaría en unos días

Un portavoz de Irán afirma que el memorando en trámite entre Irán y EE.UU. se centra en poner fin a la guerra en todos los frentes y podría firmarse en los días próximos.

Esmail Baqai, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, ha anunciado este sábado que el proceso para alcanzar el Memorando de Islamabad” se ha prolongado durante dos meses debido a las “posturas contradictorias” y los “cambios frecuentes” de la parte estadounidense, lo que ha dificultado la labor de los mediadores.

Irán busca la vía diplomática con “pesimismo” tras crímenes de EEUU

El funcionario ha subrayado que Teherán ha seguido el diálogo con “escepticismo” y “cautela” por los precedentes de incumplimiento por parte de Washington.

“Nuestro deber es llevar adelante este proceso diplomático con pesimismo”, ha indicado Baqai en una rueda de prensa celebrada en la ciudad occidental de Hamedán.

Ha dejado claro que “dadas las experiencias previas, en esta etapa la prioridad es poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se decidió no abordar la cuestión nuclear”.

Asimismo, ha confirmado que temas como las agresiones a la navegación iraní y la situación del estrecho de Ormuz forman parte de las conversaciones actuales y ha adelantado que la cuestión del programa pacífico nuclear iraní será objeto de negociación en un plazo de 60 días, una vez concluido el actual memorando.

La firma no es mañana, pero podría ser los próximos días

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha afirmado este sábado que un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra está “más cerca que nunca”, y predijo que podría finalizarse en las próximas 24 horas.

Mientras tanto, respecto a la posible fecha de firma de este memorando, Baqai ha descartado que sea este domingo. “Debemos esperar la fecha exacta de la firma; si bien no será mañana, no se descarta la posibilidad de que ocurra en los próximos días”, ha dicho y pedido prudencia, considerando que la contraparte es reticente a hacer comentarios sobre este proceso.

El portavoz iraní ha advertido, en caso de que Estados Unidos incumpla sus compromisos, Irán se reserva el derecho a tomar “medidas recíprocas”.

“El hecho de que Estados Unidos no acepte ciertas cuestiones no nos supone un problema; debemos actuar en función de nuestros intereses y dentro del marco del derecho internacional. Siempre que consideremos que nuestros intereses nacionales así lo requieren y que nuestra actuación se ajusta al derecho internacional, actuaremos independientemente de los deseos y análisis de Estados Unidos”, ha remarcado.

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington y Teherán alcanzaron el jueves un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

En este contexto, varias autoridades iraníes, incluido el canciller Seyed Abás Araqchi, han confirmado el avance de los diálogos con Estados Unidos y que podría firmarse un memorando en los próximos días, aunque como una primera etapa que, de no violarse, conduciría a otra definitiva.

De concretarse el memorando se podría fin a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que tras cuarenta días entró en una fase de alto el fuego, el cual fue violado repetidas veces por la parte estadounidense.

ncl/tmv