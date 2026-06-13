Portavoz de FFAA de Irán: Trump busca una salida honorable de la guerra

Un portavoz militar iraní ha anunciado que Trump busca una forma de huir de la guerra y de las crisis, intentando encontrar una salida honorable.

“Hoy, Trump busca una forma de salir de esta guerra y de las crisis, e intenta encontrar una salida honorable para sí mismo, pero la República Islámica de Irán no permitirá que Estados Unidos ni Trump escapen de las consecuencias de sus acciones de manera honorable”, ha declarado este sábado, el portavoz principal de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi.

En una entrevista con la agencia local de noticias FARS, el general Shekarchi ha afirmado que Trump es más activo en el terreno de los eslóganes, los tuits y la construcción de narrativas mediáticas que, en el ámbito de la acción, donde se muestra débil e incapaz.

Ha añadido que la República Islámica de Irán ha demostrado en la práctica que el verdadero poder reside en la voluntad del pueblo iraní, en sus combatientes y en el liderazgo del Líder de la Revolución Islámica.

El general Shekarchi ha señalado que, en el pasado, el Ejército de Estados Unidos era presentado como el más poderoso del mundo, pero que hoy la opinión pública internacional reconoce que esas demostraciones de fuerza son más propagandísticas que reales.

Ha subrayado que Irán ha respondido y seguirá respondiendo en el terreno a sus enemigos, y que los eslóganes, los tuits y la guerra psicológica no resolverán ningún problema para Estados Unidos.

Al referirse a las acciones de Estados Unidos en la región, Shekarchi ha afirmado que Trump ha sufrido pérdidas muy superiores por cada acción que ha cometido, y que en el futuro enfrentará consecuencias aún mayores.

Ante el anuncio del presidente Donald Trump de que Washington y Teherán alcanzaron el jueves un “gran acuerdo” que podría firmarse este fin de semana en Europa, las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento no ha sido aprobado y está bajo revisión.

El proceso diplomático sigue viéndose interrumpido por los repetidos actos de agresión militar estadounidense contra Irán. Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril.

Medios iraníes han publicado citando fuentes informadas que Washington intentó recientemente modificar el texto de 14 puntos propuesto por Irán. Sin embargo, la presión militar y diplomática estadounidense no logró obtener ninguna concesión y que Teherán se mantiene firme en sus líneas rojas de principios.

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