Jefe del Poder Judicial de Irán: No confiamos en absoluto en EEUU

Irán ha subrayado su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, afirmando que esta se sustenta en hechos y acontecimientos históricos.

El presidente del Poder Judicial de Irán, Qolam Hosein Mohseni Eyei, en el aniversario de la guerra de los 12 días, ha sostenido este sábado que “todos lo sepan: no confiamos en los estadounidenses en absoluto, y esta desconfianza se basa en hechos y acontecimientos históricos”.

Se ha referido a la extraordinaria unidad nacional en la República Islámica de Irán, que ha dejado al mundo asombrado y perplejo. El alto funcionario judicial ha destacado que esta cohesión y unidad férrea han aportado una mayor capacidad de disuasión al país.

“Es necesario preservar esta solidaridad nacional y no permitir que los adversarios infiltren las filas del pueblo unido de Irán”, ha concluido Eyei.

Tanto Estados Unidos como el régimen israelí han violado reiteradamente el alto el fuego declarado en abril. Desde el martes por la noche hasta el jueves por la madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondido por Irán, que apuntó con misiles y drones las diversas bases que ocupa EE.UU. en la región.

A esto, ha seguido la retórica amenazante del presidente de EE.UU., Donald Trump; las autoridades iraníes han hecho advertencias serias y tomado medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz.

Trump alegó el jueves que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo de paz este mismo fin de semana. Las autoridades iraníes han asegurado que el texto del entendimiento aún no ha sido aprobado y se encuentra bajo revisión.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha afirmado en una publicación en X que el memorando de entendimiento de Islamabad “nunca ha estado más cerca de su finalización”, pero ha pedido a los medios de comunicación abstenerse de especular sobre su contenido mientras el proceso no concluya.

Medios iraníes han publicado citando fuentes informadas que Washington intentó recientemente modificar el texto de 14 puntos propuesto por Irán. Sin embargo, la presión militar y diplomática estadounidense no logró obtener ninguna concesión y que Teherán se mantiene firme en sus líneas rojas de principios.

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