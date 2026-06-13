Irán en BRICS: La seguridad alimentaria no debe ser rehén de sanciones

El ministro de Agricultura de Irán asevera que la seguridad alimentaria, como un derecho fundamental de todos, no debe verse afectada por medidas unilaterales.

En la clausura de la Reunión de Ministros de Agricultura del grupo BRICS, celebrada este sábado en Indore, India, el ministro iraní Qolam Reza Nuri Qezelye ha advertido de que “cualquier medida que restrinja el acceso de los países a los alimentos, insumos agrícolas, transporte, servicios financieros y comercio internacional representará un desafío para los esfuerzos mundiales destinados a combatir el hambre y lograr el desarrollo sostenible”.

“Los países BRICS, como uno de los actores más importantes de la economía mundial, tienen la capacidad de desempeñar un papel más eficaz para abordar los desafíos emergentes en materia de seguridad alimentaria”, ha enfatizado en el foro que reúne al grupo cuyo acrónimo refiere a los países fundadores Brasil, Rusia, India y China, al que se sumó Sudáfrica en 2011 y posteriormente Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024.

“La ampliación del número de miembros de los BRICS y el aumento de la participación del grupo en la economía global han creado un entorno favorable para fortalecer la cooperación agrícola entre sus miembros. Irán está dispuesto a utilizar todos los recursos disponibles para desarrollar el comercio, facilitar los intercambios y potenciar la cooperación económica con los Estados miembros”, ha asegurado.

En este contexto, el ministro iraní ha expresado el apoyo de Teherán a la iniciativa para establecer una Bolsa de Granos de los BRICS. También, ha propuesto la creación de la Red de Información, Recursos Genéticos e Insumos Agrícolas de los BRICS (BRICS AGRIN), calificándola como un paso importante para fortalecer la seguridad alimentaria.

En cuanto a cifras, Nuri ha señalado que el valor total del comercio agrícola entre Irán y los países BRICS superó los 135 millones de dólares para 2025, a pesar de las sequías persistentes y el cambio climático.

El comercio de bienes entre los países BRICS aumentó de 84.000 millones de dólares en 2003 a aproximadamente 1,17 billones de dólares en 2024, lo que evidencia el creciente papel del grupo en la economía global.

En abril, Nuri hizo sonar la alarma ante la FAO sobre el impacto perjudicial de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán sobre la seguridad alimentaria, debido a que los ataques han perturbado gravemente las cadenas de suministro, en particular en los sectores de combustible, energía y fertilizantes.

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