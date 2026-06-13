Líder de Irán concede clemencia a 139 presos condenados a muerte

El Líder de Irán, el ayatolá Seyed moytaba Jamenei, autorizó la conmutación de las condenas a muerte de 139 presos por recomendación del Poder Judicial.

La medida ha sido anunciada este sábado por el portavoz del Poder Judicial iraní, Ali Asqar Yahanguir, quien ha explicado que la decisión se adoptó tras una solicitud presentada por el presidente del Poder Judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, y se fundamenta en los principios islámicos de clemencia y compasión.

Yahanguir ha señalado que el ayatolá Jamenei concedió el indulto sobre la base de la compasión islámica, subrayando que la decisión se produce en un momento en que muchos países se niegan a otorgar clemencia durante guerras y crisis.

Yahanguir ha precisado que la amnistía no incluye a personas condenadas por delitos relacionados con la seguridad nacional ni a quienes fueron hallados culpables de participar en los disturbios terroristas registrados en enero, que las autoridades iraníes atribuyen a injerencias extranjeras, así como en actos de sabotaje.

Las autoridades precisaron que el beneficio no alcanza a delitos de especial gravedad, como la participación en actividades armadas contra el Estado, el narcotráfico organizado, el robo a mano armada, el tráfico ilícito de armas, el secuestro, el soborno y la malversación de fondos públicos.

De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución iraní, el Líder de la Revolución Islámica tiene la facultad de conceder indultos o reducir penas a personas condenadas con la previa recomendación del jefe del Poder Judicial.

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