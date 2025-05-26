Golan: Netanyahu sacrifica a soldados para mantenerse en poder

Yair Golan, militar retirado israelí, acusa al primer ministro Benjamín Netanyahu de “corrupción” y de sacrificar a los soldados para mantenerse en el poder.

El también líder del opositor Partido Democrático de Israel cargó contra el primer ministro del régimen sionista por haber ordenado a su gabinete preparar para agosto el presupuesto estatal de 2026, como una medida para apaciguar a los partidos judíos ultraortodoxos (jaredíes), después de que estos amenazaran con abandonar la coalición de Netanyahu debido a la ley de reclutamiento militar, según recogió el domingo la agencia turca de noticias Anadolu.

“Esto es un soborno. Mientras los soldados y reservistas son enviados a Gaza, Netanyahu está saqueando sus impuestos y sobornando con ellos a los ultraortodoxos evasores”, criticó Golan en su cuenta de X.

Golan, describió a Netanyahu como “un primer ministro abandonado, corrupto y fracasado que sacrifica a sus sirvientes y trabajadores solo para conservar su puesto”.

Prometió hacer todo a su alcance para destituir a Netanyahu y garantizar “el servicio militar obligatorio para todos”, incluidos miembros de la comunidad jaredí.

Los partidos jaredíes de la coalición gobernante —Shas y Judaísmo Unido de la Torá— se han opuesto durante mucho tiempo al servicio militar obligatorio para los estudiantes de escuelas religiosas. Han amenazado con abandonar el gabinete de Netanyahu si se aprueba el nuevo proyecto de ley.

El Canal 12 israelí informó que, aunque el presupuesto propuesto para 2026 no resuelve la crisis del reclutamiento, asigna una compensación financiera a las facciones ultraortodoxas para calmar las tensiones internas. Se espera que el controvertido proyecto de ley se presente a principios de junio.

Según el informe, Netanyahu pretende aprobar el presupuesto anticipadamente para asegurar financiación adicional para los partidos jaredíes y mantener la unidad de la coalición. Golan, por su parte, describió la medida como un intento de “comprar lealtad política” con fondos públicos.

La comunidad ultraortodoxa —que representa aproximadamente el 13 % de los 10 millones de ciudadanos israelíes— ha estado protestando contra el proyecto de ley desde que el tribunal supremo israelí dictaminó el 25 de junio de 2024 que debían alistarse. El fallo también prohíbe el apoyo financiero a las instituciones religiosas cuyos estudiantes se nieguen a servir.

La oposición ha acusado a Netanyahu de intentar aprobar una legislación que exima a los jaredíes del servicio militar para satisfacer a sus socios de coalición, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, y evitar un colapso del gabinete.

Las declaraciones de Golan se producen mientras el ejército israelí ha intensificado recientemente la invasión terrestre y aérea en la Franja de Gaza para “ocuparla” y desplazar a su población. Esto pese a una fuerte escasez del personal militar.

Golan y muchas otras figuras opositoras israelíes advierten que las ambiciones belicistas de Netanyahu llevarán a la muerte a más israelíes en medio de la expansión de ataques en Gaza. Conforme a la oposición, la prolongada guerra en Gaza que entra en 20 meses, no busca mantener la seguridad de Israel, sino salvar al extremista primer ministro.

