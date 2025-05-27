Crece presión en Europa sobre Israel: titular de PE pide sancionarlo

La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pide sanciones contra Israel por los crímenes cometidos en la Palestina ocupada.

En una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, la eurodiputada socialista Hana Jalloul ha instado la noche de este sábado a Europa a actuar contra la guerra devastadora israelí en la Franja de Gaza.

“Hacemos un llamamiento a los Gobiernos europeos para que intensifiquen sus posiciones y tomen medidas concretas para detener la guerra en Gaza”, ha subrayado.

Tras denunciar el uso de hambre como arma de guerra por el régimen israelí, Jalloul ha exigido la suspensión de los acuerdos comerciales y el cese de las exportaciones de armas a la entidad sionista.

De este modo, la diputada española ha pedido las sanciones contra Israel y la ruptura de las relaciones económicas con los colonos.

El domingo, la presidenta de la delegación UE-Palestina del Parlamento Europeo (PE), Lynn Boylan, tildó de cobardes y cómplices a la Unión Europea (UE) por su postura ante la agresión israelí en Gaza.

La eurodiputada irlandesa pidió disculpas a los pueblos de Gaza y Palestina por las masacres que se están perpetrando contra ellos y por la complicidad y cobardía de los líderes europeos, y lamentó que estos países sigan enviando bombas y armas que destrozan a sus hijos.

Las críticas se producen en una situación en que las autoridades del reino Unido, Francia y España han solicitado en los últimos días considerar sanciones a Israel con el fin de obligarlo a detener su guerra genocida en la asediada Franja de Gaza.

España fue el domingo escenario de la cumbre del llamado ‘Grupo de Madrid’ para abordar el genocidio israelí contra Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. Más de 20 naciones europeas y árabes exigieron un embargo de armas a la entidad sionista y la imposición de más sanciones individuales.

Los asistentes a la reunión llamaron a redoblar los esfuerzos para el establecimiento de un alto el fuego inmediato, que garantice además el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La guerra de Israel contra Gaza ha dejado al menos 53 977 muertos y 122 966 heridos, mientras que más de 11 000 personas se encuentran desaparecidas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

msm/hnb