Senador de EEUU: amenaza de Trump a Omán es ‘error tras error’

El senador estadounidense Chris Murphy criticó duramente la advertencia de Trump a Omán de “hacerlos volar por los aires” en medio de la guerra contra Irán.

“La amenaza de ‘hacer estallar’ a Omán, un aliado de EE.UU. y mediador clave en las conversaciones con Irán, es solo una muestra más de por qué esta guerra se ha salido de control”, denunció el legislador demócrata en una nota publicada en X.

Subrayó que Trump y su círculo “están en un estado de pánico constante, cometiendo un error tras otro”.

The threat to “blow up” Oman, a U.S. ally and key intermediary in talks with Iran, is just one more sign of why this war has gone off the rails.



They are in constant panic mode, making mistake after mistake. https://t.co/W6w7Y4WiXL — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) May 28, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el miércoles con emprender acciones militares contra Omán si este Estado del Golfo Pérsico se aliara con Irán para ejercer un control conjunto sobre el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump descartó la posibilidad de que algún país controle la estratégica vía marítima, por la que circula aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

“Nadie lo va a controlar. Lo vamos a vigilar. Lo vigilaremos, pero nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo”, destacó.

El mandatario republicano advirtió de que “Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos por los aires”.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz —vía por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas— días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra de agresión ilegal contra el país persa el 28 de febrero.

Posteriormente, Irán comenzó a aplicar controles mucho más estrictos después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de sus buques y puertos; una medida que Teherán ha condenado como ilegal y un acto de piratería marítima.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado graves interrupciones en el flujo energético mundial y una mayor volatilidad de los precios, que están afectando al Occidente, en particular a EE.UU.

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