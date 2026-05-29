Irán: Amenaza de Trump contra Omán revela bancarrota moral de EEUU

Irán ha condenado la amenaza de EE.UU. con atacar a Omán si el país árabe coopera con la República Islámica para ejercer control sobre el estrecho de Ormuz.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, condenó el viernes la medida después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, lanzara la amenaza.

Baqai describió la retórica amenazante como “un intento de chantajear a un Estado miembro independiente de la ONU y otra señal más de la bancarrota moral del sistema estadounidense de gestión y formulación de políticas”.

Amenazar con imponer sanciones a Omán bajo un pretexto infundado es un acto absolutamente ilegal y contrario a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, afirmó el diplomático.

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con emprender acciones militares contra Omán si este Estado del Golfo Pérsico se aliara con Irán para ejercer un control conjunto sobre el estrecho de Ormuz.

Irán ha cerrado el estrecho —vía por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas— días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra de agresión ilegal contra el país persa el 28 de febrero.

Posteriormente, Irán comenzó a aplicar controles mucho más estrictos después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de sus buques y puertos; una medida que Teherán ha condenado como ilegal y un acto de piratería marítima.

El cierre de Ormuz ha provocado graves interrupciones en el flujo energético mundial y una mayor volatilidad de los precios, que están afectando al Occidente, en particular a EE.UU.

Trump ha amenazado o atacado a 15 países durante su presidencia, casi uno de cada 13 países del mundo.

En lo que va de su mandato, ha llevado a cabo ataques contra siete de ellos: Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen.

Trump también ha planteado la posibilidad de atacar a otros países, incluidos Canadá, Colombia, Cuba, Groenlandia, Dinamarca, México y Panamá.

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