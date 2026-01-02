Un incendio en un refugio de Gaza cobra la vida de una madre y su hijo

Una madre palestina y su hijo murieron en la Franja de Gaza tras un incendio en una tienda de campaña que albergaba a desplazados palestinos.

Una madre palestina y su hijo murieron y una tercera persona resultó herida el jueves después de que se produjera un incendio en una tienda de campaña que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Gaza, informó Defensa Civil.

La organización remarcó en un comunicado que sus equipos recuperaron dos cuerpos y evacuaron a una persona herida después del incendio en el refugio Al-Yarmuk en el barrio Al-Daraj en el centro de la ciudad de Gaza.

La causa del incendio aún no estaba clara.

Cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza viven en tiendas de campaña y refugios temporales en medio de una grave falta de suministros de refugio seguro, después de que la guerra de dos años de Israel destruyera áreas residenciales enteras y obligara a desplazamientos masivos.

La mayoría de las tiendas de campaña carecen de medidas de seguridad básicas, lo que las hace vulnerables a los incendios, especialmente porque la gente depende de medios primitivos para calentarse y cocinar debido a los cortes de electricidad y la grave escasez de combustible.

El ejército israelí ha matado a más de 71 000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171 000 en Gaza desde octubre de 2023.

