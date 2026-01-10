Ejército iraní promete proteger intereses nacionales contra conspiraciones

El Ejército iraní ha afirmado que tras provocar la guerra de 12 días de junio, el enemigo busca otra sedición bajo el falso pretexto de apoyar al pueblo iraní.

Tras los recientes acontecimientos en varias ciudades del país, el Ejército de la República Islámica de Irán, mediante un comunicado, ha advertido a los enemigos y ha pedido al pueblo que se mantenga alerta ante las conspiraciones extranjeras destinadas a generar inestabilidad y disturbios.

“El gran pueblo de Irán, con la gloriosa Revolución Islámica, expulsó de su territorio a Estados Unidos, saqueador y criminal, y al elemento servil, tiránico y dependiente de Occidente, (el régimen de Israel). Durante los últimos 47 años, el gobierno agresor y malvado de Estados Unidos ha intentado constantemente, mediante diversas artimañas y conspiraciones, restablecer su dominio sobre el pueblo y el territorio iraní”, indica el texto.

Según el Ejército, actores externos, con el respaldo del régimen israelí y grupos terroristas y opositores, intentan alterar el orden público y socavar la seguridad nacional. “El enemigo, cuyas manos están manchadas con la sangre de los hijos de esta gran nación derramada durante la guerra de 12 días, bajo el falso pretexto de apoyar al pueblo iraní, busca provocar otra sedición y conspiración”, alerta el comunicado.

En este contexto, el Ejército de la República Islámica de Irán ha instado al valiente y consciente pueblo iraní a frustrar las conspiraciones del enemigo manteniendo la vigilancia y la astucia nacional, y, mediante la unidad y cohesión nacional, impedir que el enemigo alcance sus objetivos y malvadas ambiciones.

“Bajo el mando del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el ayatolá Seyed Ali Jamenei (que Dios lo proteja), y junto con las demás fuerzas militares, el Ejército, con total atención dentro del marco de sus misiones inherentes, además de monitorear los movimientos del enemigo en la región, protegerá y defenderá con firmeza los intereses nacionales, las infraestructuras estratégicas y los bienes públicos, y enfrentará con seriedad cualquier conspiración”, concluye.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de forma pacífica por demandas económicas en algunos puntos de Irán; sin embargo, se han tornado violentas en algunos casos por la infiltración de alborotadores, respaldados desde el extranjero.

Los funcionarios iraníes han reconocido la legitimidad de las quejas económicas planteadas por manifestantes pacíficos y han prometido abordarlas, al tiempo que enfatizan una clara distinción entre protesta pacífica y violencia organizada instigada desde el extranjero, advirtiendo que se actuará judicialmente contra quienes promuevan el caos y la inseguridad.

Mediante una nota acompañada con varios vídeos divulgados la noche del jueves en X, el grupo de hackers Handala reveló el papel de Mehrdad Rahimi, un oficial del servicio de espionaje israelí Mossad, en los caos y disturbios violentos en Irán.

