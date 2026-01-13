Irán destaca la preparación de su Ejército ante cualquier amenaza

Irán ha afirmado que todas las unidades de su Ejército han intensificado su preparación tras la guerra de 12 días, en respuesta a las amenazas de los enemigos.

“Las preparaciones realizadas en los últimos seis meses, tras la guerra impuesta de 12 días, están completamente adaptadas a este tipo de amenazas. Hoy, somos más capaces que antes de esa guerra de 12 días”, ha resaltado el comandante en jefe del Ejército de Irán, el general de división Amir Hatami.

En este sentido, ha afirmado que la agresión israelí-estadounidense ocurrida el pasado mes de junio ha sido una experiencia única y significativa para nuestras fuerzas armadas, ya que ningún otro país en el mundo ha enfrentado a un régimen usurpador con tecnología avanzada y el respaldo occidental.

Tras enfatizar que la amenaza del régimen israelí contra la República Islámica de Irán es real y existencial, el comandante ha recalcado que “hemos tomado esta amenaza en serio y nos estamos preparando de acuerdo con su magnitud”.

Conocimos mejor al enemigo en la guerra de 12 días y en los recientes disturbios

El comandante en jefe del Ejército ha destacado que los disturbios promovidos por el enemigo constituyen una continuación de la guerra de 12 días, subrayando la importancia de comprender al adversario y conocer sus diversas conspiraciones. En sus declaraciones, ha señalado que “la guerra de 12 días y los recientes disturbios nos han permitido conocer mejor al enemigo, comprender sus planes y prever las acciones que podría emprender”.

El general Hatami también ha destacado la participación masiva y heroica del pueblo iraní en la condena de las acciones de los terroristas al servicio de Estados Unidos y del régimen sionista.

“El noble pueblo de Irán dio una respuesta contundente al enemigo, similar a la de la guerra de 12 días. Por ello, debemos estar agradecidos con esta nación”, ha declarado.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

