Maduro a “ambiciosos imperialistas” de EEUU: “No a la guerra”

El presidente de Venezuela denuncia que su país enfrenta una eventual guerra de EE.UU. por los recursos naturales estratégicos, como el petróleo.

Durante el acto de conmemoración del Bicentenario del Decreto de Chuquisaca celebrado el viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso de relieve que está en curso una “barbarie colonialista e imperialista” “inspirada en la ambición de robar recursos”.

Sin embargo, enfatizó Maduro, “los pueblos rechazan las acciones belicosas contras las riquezas soberanas y dicen: ‘No a la guerra por petróleo, oro y aluminio’”.

El mandatario recalcó la importancia de la fraternidad entre los ciudadanos y, dirigiendo un mensaje a Estados Unidos, dijo que “los pueblos hermanos de los pueblos, que le dicen a los ambiciosos imperialistas: No a la guerra por petróleo, no a la guerra y sangre por tierras, oro, aluminio y tierras raras, etcétera”.

Además, defendió el socialismo como un modelo que “rechaza la guerra de rapiña y la guerra por petróleo, por oro y por tierras”.

Esas declaraciones se produjeron la misma jornada en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.

“Estamos en nuestra ley, estamos defendiendo el derecho de nuestro pueblo histórico a vivir con nuestros valores”, declaró Maduro, destacando la vocación de paz.

“No somos copia, ni calco de nadie, ni somos colonia, ni esclavos de nadie. Nuestra constitución no ha sido derogada. El pueblo de Bolívar no renunciará a su tierra, una tierra de hombres y mujeres libres”, subrayó.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

Venezuela denuncia que el verdadero objetivo de Washington es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

