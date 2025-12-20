EEUU lanza ataque masivo en Siria bajo el pretexto de combatir a Daesh

Las fuerzas estadounidenses estacionadas en bases ilegales en Siria han lanzado una serie de ataques aéreos y con misiles contra varias zonas del país árabe.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom), en una nota emitida en la red social X, ha justificado que la operación, que según fuentes occidentales es la más amplia desde la caída del gobierno sirio el año pasado, se ha realizado la noche de este viernes en respuesta a la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares, en un ataque de Daesh el 13 de diciembre en la ciudad de Palmira.

Según fuentes bien informadas, en estos ataques también participaron las tropas estacionadas en la base ilegal de EE.UU. en Al-Shaddadi, situada en el sur de la ciudad nororiental de Al-Hasaka, respaldadas por aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Jordania.

🚨 #BREAKING:



US Central Command confirms that US forces have launched a massive strike against #ISIS infrastructure and weapons sites in #Syria.



The large-scale operation follows the Dec 13 attack on US and partner forces in Syria.

La operación de EE.UU., bautizada como ‘ataque ojo de halcón’, se lleva a cabo mientras este país ha justificado repetidamente su presencia militar en Siria en los últimos meses con argumentos de seguridad y afirmando que ha impedido que el grupo extremista Daesh retomara poder. Sin embargo, los expertos creen que Estados Unidos está utilizando a Daesh como herramienta para consolidar su ocupación y expandir su influencia en las zonas ricas en petróleo del este de Siria.

