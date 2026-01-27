Irán: Israel, el genocida, carece de potestad para hablar de DDHH

La embajada de Irán en Bakú ha condenado las declaraciones injerencistas del canciller israelí sobre Teherán, señalando que Israel carece de toda legitimidad legal para hablar de los derechos humanos.

Mediante un comunicado emitido el lunes, la legación iraní en la República de Azerbaiyán censuró las declaraciones “falsas, intervencionistas y provocadoras” del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, realizadas la misma jornada en Bakú.

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, el canciller israelí acusó a la República Islámica de “matar” a manifestantes durante los disturbios acaecidos a principios de este mes en Irán, apoyados desde el exterior, y reiteró el compromiso de Israel con impedir que el país persa “obtenga armas nucleares”.

La embajada iraní en Bakú enfatizó que esas “declaraciones infundadas contra la República Islámica de Irán se hacen para encubrir los crímenes del régimen sionista y exacerbar las tensiones regionales”.

“El representante de un régimen que se fundó en la ocupación, el terror, el colonialismo, el apartheid y el genocidio, y que tiene un historial repleto de crímenes organizados, incluido el asesinato generalizado de mujeres y niños, carece de autoridad legal o moral para comentar sobre los derechos humanos o los asuntos internos de otros países”, reza el comunicado.

La nota destaca además los vínculos “sólidos e históricos” entre las naciones de Irán y Azerbaiyán, advirtiendo sobre complots del régimen sionista de socavar las relaciones amistosas entre Teherán y Bakú y provocar inestabilidad en la región.

El comunicado ha concluido, pidiendo a los países de la región estar alerta ante los movimientos hostiles de Israel y mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes.

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre con marchas por problemas económicos y derivaron en disturbios por filtración de hombres armados y agitadores entrenados desde el exterior entre la multitud, lo que dejó 3117 muertos, de ellos 2427 son civiles y fuerzas de seguridad.

Los funcionarios iraníes consideran los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo es desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada en junio.

