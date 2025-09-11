Irán y IRIB condenan “ataque terrorista” israelí a periodistas yemeníes

La Cancillería y la Organización de la Radio y Televisión de Irán han censurado energéticamente la agresión sionista contra el pueblo y los periodistas yemeníes.

El régimen de Israel lanzó el miércoles una andanada de ataques contra varias ciudades yemeníes, incluida la capital, Saná, que dejó al menos 35 muertos y 131 heridos, según fuentes de Yemen.

Ante esta coyuntura, el Servicio Exterior de la Organización de Radio y Televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), mediante un comunicado emitido en la misma jornada, ha condenado contundente el ataque israelí contra infraestructuras y zonas residenciales, incluidos dos edificios vinculados a medios yemeníes, que ha segado la vida de civiles, entre ellos periodistas.

“El régimen israelí pensó que, al bombardear los periódicos ‘26 de Septiembre’ y ‘Al-Yamen’, podría silenciar la voz de la injusticia sufrida por el pueblo yemení, sin darse cuenta de que la luz brillante de la sangre de estos mártires abrirá un camino en la oscuridad y brillará en el firmamento de la justicia y la verdad”, destaca la nota.

Haciendo alusión al asesinato de otros periodistas en Palestina, el Líbano e Irán, el documento subraya que aludidas personas “con sus gotas de sangre, escribieron la historia de la Resistencia en la memoria de la humanidad”.

Al expresar solidaridad plena con el pueblo yemení y las familias de las víctimas de dicho ataque terrorista, IRIB ha insistido en “el seguimiento inmediato y el enjuiciamiento internacional de los responsables de esta tragedia”.

“El enemigo sionista, así como infanticida, también sabe que, junto a todos los combatientes de la Resistencia en todos estos frentes, la daga de la Resistencia yemení pronto atravesará su malvado corazón, ya que la historia siempre maldice a los criminales y rinde homenaje a los libres”, zanja la nota.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, mediante un comunicado, ha condenado enérgicamente el “ataque terrorista” perpetrado por Israel contra dos edificios de medios de comunicación en Saná, capital yemení.

“Los repetidos actos de agresión de Israel contra países de la región, junto con el genocidio y la matanza constantes de personas inocentes en la Palestina ocupada, no solo han sometido los fundamentos normativos y jurídicos globalmente aceptados a una erosión sin precedentes, sino que también han pisoteado todos los principios morales y humanos”, recalca el documento.

Al expresar sus condolencias a Yemen por la muerte de personas inocentes durante la agresión militar israelí, la Cancillería de Irán ha elogiado la valiente solidaridad de la nación con los palestinos oprimidos.

También, ha resaltado la necesidad de unidad y cooperación entre los países islámicos para enfrentar el expansionismo y la guerra de Israel en la región.

