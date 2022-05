Irán: Israel no tiene legitimidad ni factores legales de un Estado

Irán deja claro que el régimen de Israel es ilegítimo, pues no tiene ninguno de los componentes de un Estado en términos del derecho internacional y público.

El portavoz del Gobierno iraní, Ali Bahadori Yahromi, ha aseverado hoy sábado que la falta de legitimidad del régimen sionista, que se halla estando más claro que nunca gracias al despertamiento de las naciones, cuenta también con un fuerte sustento jurídico.

“Este régimen no tiene ninguno de los componentes de un Estado en términos del derecho internacional y público. No tenía tierra ni pueblo cuando se estableció, ni tenía la soberanía y la autoridad necesarias para poder ejercerlas sobre su territorio y pueblo”, ha aducido.

Al respecto, ha señalado que el régimen usurpador de Israel ha estado luchando por la legitimidad durante 74 años, esto mientras los países occidentales no escatimaron ningún esfuerzo en brindarle apoyo abierto y encubrieto, y ciertos países árabes gastaron todo lo que pudieron para salvarlo de la crisis de legitimidad al normalizar las relaciones, pero no solo esto no sucedió, sino que ahora pensadores justos y libres occidentales también hablan del inminente declive de Israel, ha precisado.

“Lo que ha provocado el fracaso de estos países y de los planes de sus líderes durante las últimas siete décadas ha sido la presencia de los pueblos en la escena y su conciencia”, ha enfatizado subrayando que el Día Mundial de Al-Quds es un claro símbolo y grito del despertamiento de las naciones.

El titular iraní ha resaltado que el Día de Al-Quds es un día internacional en el mundo islámico y pertenece a todos los defensores pro libertad en cualquier parte del mundo.

El Día Mundial de Al-Quds que se celebra cada año el último viernes del mes sagrado de Ramadán (el noveno mes del calendario lunar y el mes del ayuno musulmán), fue designado en agosto de 1979 por el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que descanse en paz), con el objetivo de convertir la cuestión de Palestina en un asunto de carácter internacional. Desde entonces, miles de personas en todo el mundo realizan marchas y mítines públicos para mantener viva la noción de resistencia hasta la liberación de Palestina de las garras de los usurpadores sionistas.

El evento coincidió este año con señales que muestran la incesante decadencia del régimen de Israel. De hecho, el aumento de las capacidades de los combatientes de la Resistencia ha causado miedo y terror entre los israelíes.

msm/hnb