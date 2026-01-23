Presidente palestino rechaza el desplazamiento forzoso de palestinos

El presidente palestino afirmó que el pueblo gazatí no abandonará su tierra y rechazó de forma categórica los intentos de EE.UU. e Israel de expulsarlo.

“El pueblo palestino se aferra a su tierra, y nos oponemos categóricamente a los intentos de los estadounidenses e israelíes de expatriar a los palestinos más allá del territorio palestino. El pueblo palestino está decidido a no abandonar su tierra, cueste lo que cueste”, afirmó el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, el jueves durante un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el palacio presidencial de Moscú.

Abás subrayó la necesidad de aplicar íntegramente el plan del presidente estadounidense Donald Trump, denominado “Junta de Paz”, que prevé la retirada de las fuerzas de ocupación y el inicio del proceso de reconstrucción.

En este contexto, remarcó que la Autoridad Palestina debe asumir un papel central en la administración de la Franja de Gaza, y que Gaza y Cisjordania forman una unidad territorial única, con un sistema civil unificado e indivisible.

En la misma línea, el mandatario palestino recalcó la necesidad de un cese inmediato del colonialismo de los asentamientos israelíes y del terrorismo de colonos en Cisjordania, incluida Al-Quds (Jerusalén).

Abás reafirmó su compromiso con el derecho del pueblo palestino a un Estado soberano, con Al-Quds como capital, en paz con sus vecinos.

“Necesitamos paz y, con su apoyo, esperamos lograrla, basada en el derecho internacional, decisiones de la ONU y los principios de las guerras de 1967 y 1973”, expresó el presidente palestino a Putin.

“Jerusalén Este (Al-Quds) sigue siendo la capital de Palestina y Rusia siempre ha mantenido una postura firme en apoyo al pueblo palestino”, reconoció Abás, al agradecer a su homólogo ruso el respaldo de Moscú y destacar los lazos de amistad entre ambos países.

Desde hace más de cinco décadas, Palestina ha forjado una sólida relación de amistad con Rusia, confiando en su respaldo político, diplomático y financiero, lo que Abás consideró tanto significativo como crucial para su pueblo.

Por su parte, el presidente Putin afirmó el “enfoque coherente y de principios” de Moscú respecto a la cuestión palestina.

“Creemos que solo el establecimiento y pleno funcionamiento del Estado palestino puede conducir a un acuerdo duradero en el conflicto de Medio Oriente (Asia Occidental)”, declaró.

mep/ncl