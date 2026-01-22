“Pueblo rescató embajada palestina en ataque de 200 alborotadores”

La embajadora de Palestina en Teherán ha enfatizado que el pueblo iraní rescató la sede diplomática en ataque de alborotadores en los recientes actos terroristas.

En una entrevista publicada hoy jueves por la cadena iraní Al-Alam, la embajadora palestina, Salam al-Zawawi, ha enfatizado que durante los disturbios callejeros en Teherán el 8 de enero, la embajada y su residencia fueron atacadas por unos 200 alborotadores.

Ha comentado que los atacantes intentaron entrar en la residencia, y coreando consignas insultantes, lanzando bombas molotov y piedras y disparando contra el edificio, incendiaron el estacionamiento de la embajada, además de que agredieron a un miembro del equipo de seguridad de la policía diplomática.

“En esta situación crítica, los residentes locales, al llegar a tiempo y resistir ante los alborotadores, les impidieron entrar al edificio y brindaron su apoyo a mí y a mi familia hasta la llegada de la policía diplomática y las fuerzas de seguridad”, ha elogiado.

Según la diplomática, tras llegar a la embajada palestina, las fuerzas de seguridad dispersaron a los atacantes y rescataron al personal; y después de lo ocurrido, incrementaron la seguridad de la residencia de la embajadora mientras instalaron barreras de seguridad alrededor del edificio.

Al-Zawawi ha agradecido al pueblo iraní por su apoyo y resistencia contra los alborotadores, y ha considerado esta acción como un símbolo de la solidaridad histórica de las dos naciones.

“Irán, tanto su Estado como su nación, tiene fuertes vínculos con el ideal de Palestina. Teherán ha brindado un apoyo moral y político inquebrantable a Palestina en todos los foros y círculos políticos internacionales”, ha matizado.

La diplomática palestina ha condenado enérgicamente los actos de sabotaje y disturbios terroristas acaecidos en Irán con el respaldo de las organizaciones de inteligencia del régimen de Israel y Estados Unidos.

El ataque de alborotadores dejó heridos a la embajadora y varios empleados, así que Salam al‑Zawawi fue trasladada a un hospital debido a síntomas de asfixia y dificultades para respirar.

Palestinian Ambassador to Iran Salam Al-Zawawi was hospitalized after a mob of protesters stormed her residence in Tehran during violent unrest, forcing her and embassy staff to take shelter until Iranian security forces intervened.https://t.co/EOJIdZMIn4 — Quds News Network (@QudsNen) January 19, 2026

La embajada de Palestina en Teherán, desde la victoria de la Revolución Islámica, siempre ha sido un símbolo del apoyo de Irán a la causa palestina y, además de brindar apoyo político y diplomático, ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de los lazos culturales y sociales entre las dos naciones.

Las autoridades iraníes han señalado la implicación directa de Estados Unidos y del régimen israelí en los recientes actos del terrorismo en el país, indicando que los alborotadores armados fueron entrenados por la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, y la del régimen israelí, el Mossad.

Tanto la CIA como el Mossad han reconocido de manera implícita su implicación en los disturbios sobre el terreno.

msm/hnb