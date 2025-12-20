“Crimen salvaje”: HAMAS denuncia ataque israelí contra escuela en Gaza

HAMAS denuncia que el ataque israelí a una escuela en Gaza con desplazados palestinos constituye “una violación flagrante y reiterada del acuerdo de alto el fuego”.

En un comunicado publicado este sábado, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha condenado el ataque de artillería del ejército israelí contra la escuela Mártires de Gaza, ubicada en las proximidades del Hospital al Durra, en el barrio de Al-Tuffah, en el norte de la Ciudad de Gaza y ha calificado el bombardeo como un “crimen salvaje contra civiles inocentes y una violación flagrante y reiterada del alto el fuego”.

“Los ataques deliberados del régimen sionista en la Franja de Gaza han provocado la muerte de más de 400 palestinos en los más de dos meses transcurridos desde la declaración del alto el fuego”, ha enfatizado HAMAS y lamentado que el régimen israelí siga matando “en medio del silencio y la impotencia de la comunidad internacional”.

Ha señalado que las fuerzas israelíes han agravado la crisis humanitaria al impedir el acceso de ambulancias y del personal médico a los lugares de los ataques, y al obstaculizar las operaciones de rescate y salvamento.

“Esto constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario”, ha subrayado el movimiento, exigiendo a los mediadores y al gobierno de Estados Unidos que “cumplan con sus responsabilidades e intervinieran de inmediato” para frenar los esfuerzos del gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de imponer “fórmulas contrarias a los términos del acuerdo y su flagrante violación”.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva desde octubre de 2023, y a pesar del alto el fuego, el régimen sionista sigue sus ataques con el fin de demoler los edificios.

Casi la totalidad de la población gazatí (unos 2,1 millones) continúa desplazada a pesar de la tregua en la Franja, que entró en vigor el 10 de octubre.

Desde esta fecha, 400 palestinos han muerto y más de mil han resultado lesionados como consecuencia de los ataques del régimen, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Estas cifras se publican en un momento en que el alto el fuego debía conducir a una reducción de la violencia y a la creación de un entorno más seguro para los civiles.

arz/ncl/tqi