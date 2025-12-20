Irán ejecuta a un hombre que espiaba para el Mossad israelí

Irán ha ejecutado a un hombre luego que el Poder Judicial confirmara su sentencia capital por espionaje para el servicio de inteligencia israelí Mossad.

“La sentencia de muerte de Aqil Keshavarz, por espionaje a favor del régimen sionista y por su colaboración e intercambio de información con el régimen, así como por la filmación de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo del país”, ha informado este sábado la agencia de noticias Mizan del Poder Judicial.

Los documentos judiciales indican que Keshavarz estableció contacto con los servicios de inteligencia y seguridad israelíes a través del ciberespacio.

Durante el período de su colaboración con el régimen de Israel, mantuvo comunicaciones por separado tanto con el ejército sionista como con el Mossad.

“En un mensaje enviado por un oficial del Mossad a Aqil Keshavarz, se le solicitaba que indicara en qué áreas podría colaborar con el régimen. El condenado, con el fin de ganarse la confianza del oficial, le envió información sobre misiones anteriores y varios otros documentos”, reza el informe.

Asimismo, las investigaciones del Poder Judicial iraní revelan que el condenado “había llevado a cabo más de 200 misiones” para el Mossad israelí hasta el momento de su detención.

Además, las investigaciones sobre la vida personal y familiar del condenado ponen de manifiesto que, a partir de su historia de colaboración con el grupo terrorista contrarrevolucionario Muyahidín Jalq (MKO), su tío también tenía antecedentes de pertenencia y apoyo al grupo.

“El espía del Mossad ya había llevado a cabo operaciones previamente para el grupo terrorista de Muyahidín Jalq”, ha indicado.

Los documentos también indican que el condenado, consciente de su colaboración con el ejército del régimen sionista y el Mossad, estableció contacto con ellos, llevó a cabo múltiples misiones “bajo sus órdenes” y tenía “la intención de asestar un golpe al sistema de la República Islámica de Irán”.

Durante la guerra de 12 días que estalló el 13 de junio, las fuerzas de inteligencia y seguridad iraníes arrestaron a más de 700 personas que participaron en redes de espionaje y sabotaje en todo el país.

Los detenidos están acusados de planear ataques con drones, fabricar explosivos, espiar instalaciones militares y transmitir información sensible al régimen israelí. También se han desmantelado numerosas instalaciones subterráneas de drones operadas por elementos vinculados al Mossad.

En octubre, el Consejo de Guardianes de Irán aprobó un proyecto de ley que endurece las penas para quienes sean declarados culpables de espiar y colaborar con Israel y países hostiles en cuestiones de seguridad e intereses nacionales.

