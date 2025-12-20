Informe revela empresa fantasma involucrada en evacuaciones forzadas de Gaza

Una empresa fantasma dirigida por israelíes está detrás de evacuación forzosa de palestinos a Rumanía, Indonesia, Sudáfrica, Kenia, entre otros, según medio catarí.

Noviembre de 2025, un misterioso vuelo trasladó a 153 pasajeros de Gaza a Sudáfrica. Al-Majd Europe, una oenegé no registrada con fines humanitarios, estaría detrás de todo esto, según una investigación exclusiva del medio catarí Al Jazeera.

Los palestinos llegaron al Aeropuerto Internacional OR Tambo, que conecta las ciudades de Johannesburgo y Pretoria, el 13 de noviembre sin sellos de salida de la entidad sionista en sus pasaportes y permanecieron varados en el avión durante 12 horas. Luego, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, admitió a los palestinos, pero declaró que su gobierno, que desde hace tiempo ha apoyado firmemente la causa palestina, investigaría, ya que parecía que habían sido “expulsados” de Gaza.

Los testimonios de palestinos vinculados a este caso y recopilados por Al Jazeera mostraron que Al-Majd, empresa fantasma con vínculos con Israel, cobra entre 1000 y 2000 dólares por persona, con estrictos criterios de inscripción. Solo se aceptaban familias palestinas con la condición de que mantuvieran en secreto su salida.

Los pasajeros afirman que se les indicó que llegarían al cruce fronterizo de Karem Abu Salem (llamado Kerem Shalom por israelíes), en el sur de Gaza. Al llegar, sus pertenencias fueron confiscadas y, al parecer, las autoridades israelíes los subieron a autobuses con destino al Aeropuerto Ramon, cerca de la ciudad israelí de Eilat. Posteriormente, fueron escoltados a un vuelo registrado por una nueva aerolínea llamada FLYYO, sin sellos de salida en sus documentos de viaje.

Al Jazeera descubrió que FLYYO ha organizado varios vuelos similares, todos con salida desde aeropuertos israelíes, con destino a Rumanía, Indonesia, Sudáfrica, Kenia y otros destinos.

Las autoridades israelíes han declarado abiertamente su apuesta por la “emigración voluntaria” de palestinos de Gaza, en otras palabras, su evacuación forzosa.

En marzo de 2025, el gabinete israelí creó una oficina para impulsar “la salida voluntaria de los palestinos de Gaza”, dirigida por el exsubdirector del ministerio de guerra, Yaakov Blitstein. El ministro de asuntos militares israelí, Israel Katz, declaró entonces que el 40 % de los residentes de Gaza estaba “interesado en emigrar”.

Al-Majd Europa estableció en noviembre su presencia en línea con un nuevo sitio web que afirmaba centrarse en las labores de ayuda humanitaria en países musulmanes, específicamente “para los gazatíes que desean salir de Gaza”.

Un análisis más detallado de Al-Majd Europe, que afirmaba ser una fundación humanitaria establecida en 2010 en Alemania, con sede en Sheij Yarrah, un barrio de Al-Quds (Jerusalén), reveló posteriormente que su identidad era falsa.

Al Jazeera no encontró ninguna empresa registrada con ese nombre en ninguna base de datos alemana ni europea. La supuesta dirección no aparece en los registros oficiales de Al-Quds, y la ubicación en Google Maps corresponde a un hospital y una cafetería.

