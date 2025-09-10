Amnistía considera la orden de evacuar Gaza “ilegal e inhumana”

Amnistía Internacional (AI) tacha de “ilegal e inhumana” la orden de evacuación de la ciudad de Gaza emitida por Israel, considerándola un “crimen de guerra”.

“El desplazamiento masivo de los residentes de la ciudad de Gaza es cruel, ilegal y agrava aún más las condiciones de vida genocidas que Israel está infligiendo a la población palestina”, ha afirmado este miércoles la directora regional de la ONG Amnistía Internacional para Asia Occidental y el Norte de África, Heba Morayef.

Además, ha recalcado que la población palestina es obligada por el régimen de Israel a desplazarse hacia el sur del enclave, subrayando que esta zona es una “pequeña área” que no es apta para la “vida humana” y que las rutas utilizadas no son seguras.

Asimismo, ha subrayado que los desplazamientos forzosos y constantes ordenados por el régimen sionista contra la población civil gazatí “violan el derecho internacional humanitario” y constituyen “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Ha enfatizado que muchos palestinos no pueden llegar al sur del enclave debido al coste del traslado, la falta de tiendas y la desnutrición y la hambruna que ya sufren, señalando a los niños palestinos “cuyos cuerpos son demasiado frágiles” para afrontar el traslado.

El desplazamiento también resulta casi imposible para las personas con problemas de movilidad o en sillas de ruedas, que permanecen atrapadas por la destrucción.

La organización ha exigido a los Estados y empresas “que siguen armando a Israel” a detener la cooperación con este régimen de apartheid, ya que “se arriesgan a ser cómplices del genocidio”.

Además, ha exigido a “todos aquellos con influencia sobre Israel” que pongan presión a este régimen para que se ponga fin de “inmediato a la campaña genocida y se garantice el pleno acceso humanitario” a la población palestina en el enclave asediado.

El martes, el ejército israelí lanzó lo que presentó como el aviso final dirigido a los centenares de miles de personas que permanecen en la ciudad de Gaza. En un comunicado difundido en redes sociales, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, ordenó la evacuación total de la ciudad.

Previamente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), denunció orden de evacuación israelí, subrayando que “no hay ningún lugar seguro” en la Franja de Gaza.

Desde el pasado octubre de 2023, el régimen israelí ha asesinado al menos 64 656 palestinos y otros 163 505 han resultado heridos por agresiones israelíes en Gaza, según el Ministerio palestino de Salud.

