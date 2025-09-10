Irán: Israel agrede a todos los países sin respetar ningún marco ni norma

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha destacado este miércoles que el comportamiento del régimen sionista demuestra que no se ha adherido a ningún marco ni norma.

“El comportamiento del régimen sionista muestra que no se ha adherido a ningún marco ni norma y que, siempre que lo desee, ataca a cualquier país sin consideración alguna”, ha aseverado este miércoles Pezeshkian durante una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Abdel Fatah Al-Sisi.

Ha agregado que “en estas condiciones, adoptar una postura unificada y firme por parte del mundo islámico es una necesidad inevitable”.

El máximo diplomático persa, al referirse a la agresión criminal del régimen israelí contra Catar, ha destacado la necesidad de que la comunidad islámica adopte una postura firme y unificada para impedir la continuación de las acciones inhumanas de este régimen contra los países musulmanes.

El mandatario iraní, tras agradecer las claras y firmes posturas del presidente de Egipto en la condena de estas acciones criminales, ha expresado su esperanza de que la comunidad islámica, siguiendo las enseñanzas del sagrado Corán, actúe de manera unida y cohesionada para impedir cualquier agresión del régimen sionista contra los países islámicos.

Por su parte, Al-Sisi, al condenar enérgicamente el ataque del régimen israelí a Catar, ha destacado la oposición y el repudio de Egipto a cualquier agresión contra tierras islámicas y a la violación de las líneas rojas de la comunidad musulmana.

Ha remarcado que “las acciones recientes del régimen israelí han puesto aún más de manifiesto la necesidad de adoptar una postura común y firme frente a este régimen y de enfrentar sus objetivos expansionistas para dominar la región”.

Israel realizó el martes un ataque dirigido a una reunión de altos dirigentes del Movimiento HAMAS en Doha, la capital de Catar. Según informes, la operación en Doha contó con el respaldo de la inteligencia estadounidense.

Por su parte, Doha ha denunciado que el criminal ataque constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y de los residentes en Catar.

